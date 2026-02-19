Post Milan-Como, Allegri si scaglia contro Fabregas: la frase

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha attaccato Fabregas poco prima dell’inizio della conferenza stampa post Milan-Como: le parole

ALLEGRI FABREGAS MILAN COMO – Il rovente clima degli ultimi venticinque minuti di Milan-Como, match valido per il recupero della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, si protrae anche prima della conferenza stampa che ha visto protagonista Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero, reduce dall’espulsione rimediata in campo al minuto ottanta, dopo una diatriba sorta con la panchina avversaria, avrebbe incontrato Cesc Fabregas nel tunnel che conduce alla sala conferenze rivolgendogli una frase udita dai giornalisti presenti:

“Sei un bambino che ha appena iniziato ad allenare”, completando con un insulto per sottolineare il grave gesto compiuto dal Mister del Como sul campo. Al minuto settantotto, infatti, l’allenatore catalano ha letteralmente trattenuto un Alexis Saelemaekers appostato sulla linea laterale e intento a rientrare in difesa sugli sviluppi di un contropiede orchestrato dagli avversari sulla sinistra. Notevolmente al di fuori dell’area di competenza, Fabregas ha allungato la mano tirando la maglia del numero 56 rossonero.

Gioco vs risultato, ma non solo: Allegri contro Fabregas anche a parole

Nel parapiglia, l’arbitro Mariani ha estratto un cartellino rosso nei confronti di Massimiliano Allegri, il quale aveva raggiunto la panchina del Como infuriato per quanto accaduto. Nessun provvedimento disciplinare per Fabregas, con lo spagnolo che, al termine del match, si è scusato per aver compiuto un gesto così antisportivo. Il mea culpa dell’allenatore iberico non è servito a placare Allegri, ancora polemico nei confronti dell’avversario prima della conferenza. Lo stesso tecnico rossonero ha poi dichiarato in sala stampa:

“Le scuse di Fabregas? La prossima volta, a questo punto, entro in scivolata su un avversario e poi mi presento in conferenza stampa giustificando il mio atteggiamento. Tanto, vale tutto…”, il commento dell’allenatore del Milan. Animi tesissimi, che alimentano un clima già alquanto burrascoso in Serie A.