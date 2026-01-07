Possibile ritorno in Italia per Martinez Quarta? Il Genoa ci prova

Il Genoa vuole rinforzare la propria retroguardia e la dirigenza del club ha deciso di puntare con decisione su Martinez Quarta, difensore oggi in forza al River Plate, ma che conosce benissimo il nostro campionato grazie all’esperienza con la maglia della Fiorentina durata ben cinque anni.

GENOA: MARTINEZ QUARTA PIÙ DI UN’IDEA, MA C’È UN OSTACOLO

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club argentino e il Grifone sono già al lavoro per trovare l’intesa e la trattativa è reale. Tuttavia, c’è un ostacolo che potrebbe frenare il ritorno in Serie A di Martinez Quarta e si tratta dello stipendio: l’ex difensore dei viola percepisce un ingaggio troppo alto per gli standard rossoblù e questo potrebbe essere un fattore decisivo ai fini dell’operazione.

Nel corso della sua esperienza a Firenze, oltre alle buone qualità in fase difensiva, Martinez Quarta ha dimostrato di essere un difensore con il vizio del gol, come dimostrato dai 15 gol messi a segno in 142 presenze in maglia viola.

