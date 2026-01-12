Porto-Farioli, avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028
Francesco Farioli non si muove dal Porto. Il tecnico italiano ha rinnovato il contratto con i Dragões, come naturale conseguenza di una stagione fin qui straordinaria. I numeri in Liga Portugal sono eloquenti: 49 punti in 17 partite. Un cammino quasi perfetto, scandito da sole vittorie e un unico pareggio contro il Benfica. L’allenatore ex Ajax ha esteso il proprio contratto con il Porto fino al 30 giugno 2028.
PORTO, UFFICIALE IL RINNOVO DI FARIOLI: LA NOTA DEL CLUB
Così il club portoghese ha annunciato il rinnovo del proprio tecnico: “Il ciclo continua e l’ambizione rimane: l’FC Porto e Francesco Farioli hanno appena prolungato il loro contratto. In un momento cruciale della stagione sportiva, il club e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per proseguire il loro rapporto per le prossime due stagioni e mezzo, fino al 30 giugno 2028″.
“Da quando l’allenatore italiano ha preso la guida tecnica della squadra, il Porto ha conquistato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte, segnando 57 gol e subendone 13 in 27 partite ufficiali. Nel campionato portoghese, il Porto ha vinto 16 partite, pareggiandone solo una, ed è in testa alla classifica con 49 punti su 51 possibili.”
