Ryan Porteous, centrale scozzese in forza al Watford, altro club di Pozzo, potrebbe sostituire il partente Nehuen Perez all’Udinese

La partita al cardiopalma giocata tra Udinese e Milan dell’ultimo turno, potrebbe esser coincisa, ormai quasi ufficialmente considerando la trattativa praticamente conclusa con il Napoli, con l’ultima uscita di Nehuen Perez in maglia bianconera. Nella giornata di ieri, infatti, partenopei e friulani avrebbero definito l’accordo per il passaggio del centrale argentino alla corte di Mazzarri, lasciando un vuoto nella retroguardia di Cioffi. L’alternativa individuata dall’Udinese sarebbe Ryan Porteous, centrale scozzese del Watford, secondo club di proprietà di Pozzo.

Il classe 1999, in rosa da anno esatto, sta ben figurando in Championship (l’equivalente della Serie B italiana), nel corso di questa stagione: ventiquattro presenze e tre assist già fatti registrare quest’anno. Centrale dotato di grande forza fisica, alto 188 cm, l’ex Hibernian, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe trasferirsi in Friuli nell’ultima settimana del mercato. L’affidabilità mostrata al Watford gli ha spalancato le porte della Nazionale, con la quale ha già messo a referto tre presenze e potrebbe consegnargli le chiavi della retroguardia friulana, a caccia di certezze dopo la partenza di Perez, leader difensivo della squadra di Cioffi. L’Udinese, dunque, si starebbe preparando al secondo innesto dopo quello di Giannetti, trentenne difensore argentino prelevato a parametro zero a inizio mercato.

