Politano verso il rientro: Conte può riaverlo già col Torino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 15 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Politano sorprende il Napoli con un recupero lampo

Buone notizie da Castel Volturno per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio accusato contro il Genoa, che aveva fatto temere uno stop di due o tre settimane, Matteo Politano potrebbe tornare in campo già alla ripresa del campionato.

Le condizioni dell’attaccante azzurro

Il lavoro di riabilitazione ha dato segnali confortanti e lo staff medico del club ha constatato progressi oltre le aspettative. La rapidità con cui l’ex Inter e Sassuolo ha bruciato le tappe apre la possibilità di un suo utilizzo immediato contro il Torino, nella sfida che segnerà il ritorno della Serie A.

Conte valuta le opzioni

Il tecnico monitora con attenzione le condizioni di Politano. L’ipotesi di vederlo titolare non è da escludere, anche se resta prudenza. Se non dovesse essere rischiato dal primo minuto a Torino, l’obiettivo diventa la successiva sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, dove la sua presenza sarebbe fondamentale.

Un recupero prezioso per il Napoli

Il rientro anticipato di Politano rappresenterebbe una risorsa importante per il Napoli, che vuole riprendere il cammino in campionato senza rallentamenti. Per Conte, riavere subito a disposizione l’esterno destro significa poter contare su un’arma offensiva determinante per il suo progetto tecnico.

