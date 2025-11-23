Pogba torna in campo col Monaco e il Roazhon Park lo applaude

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 23 Novembre 2025 · Aggiornato il 23 Novembre 2025

Il ritorno che mancava da oltre un anno

Il rientro di Paul Pogba con la maglia del Monaco segna un momento simbolico per il centrocampista francese. L’ex Juventus e Manchester United, fermo dal settembre 2023 per la squalifica legata al caso DHEA, è tornato in campo nell’ultima sfida di Ligue 1 contro il Rennes, entrando all’85° minuto e ricevendo una standing ovation dal pubblico del Roazhon Park.

Dalla squalifica al nuovo inizio

La squalifica iniziale di quattro anni, inflitta nel febbraio 2024, era stata ridotta a diciotto mesi dal TAS, permettendo al giocatore di firmare a parametro zero con il Monaco. A 32 anni, Pogba respira un’aria diversa. Ha raccontato di aver vissuto mesi difficili, ma di non aver mai perso la speranza grazie alla certezza della propria innocenza. Il rientro, ritardato da un infortunio alla caviglia, rappresenta ora una nuova ripartenza.

Le parole di Pogba dopo la gara

Il centrocampista si è detto emozionato dalla reazione del pubblico. Ha parlato di sollievo, consapevolezza e responsabilità: per ritrovare la Francia, prima dovrà convincere con il Monaco. E questo passa dalla continuità, dalla condizione fisica e dalla capacità di reggere ritmi e intensità dopo un’assenza così lunga.

Il calendario del Monaco

La squadra del Principato guarda già avanti. Mercoledì affronterà il Pafos in Champions League, poi sarà il turno del Paris Saint-Germain in campionato. Per Pogba potrebbe essere l’occasione per aumentare il minutaggio e tornare protagonista.

