Pogba futuro spagnolo

Sempre più lontano dalla Juventus, Paul Pogba se dovesse lasciare Manchester lo farebbe per Barcelona o Real

Come EuropaCalcio aveva già riportato tempo fa raccogliendo alcune indiscrezioni, il matrimonio bis tra il centrocampista francese Paul Pogba e la Juventus è sempre più lontano. Allontanato Mourinho dallo United il campione del mondo classe ’93 a Manchester sta una favola e al momento non ha intenzione di muoversi dal club in cui è cresciuto. In una recente intervista su As però, il fratello di Paul Pogba, Florentin, ha dichiarato che il giocatore se dovesse lasciare lo United lo farebbe solo per uno dei due grandi club del calcio spagnolo:

“Ci piace il tiki-taka. Io guardo sempre le loro partite o vado al Camp Nou. Quando mio fratello lascerà il Manchester United potrà andare solo in tre squadre per migliorare: City, Real Madrid o Barcellona. Al City non andrà, quindi verrà in Spagna: al Barcellona o al Real Madrid”.