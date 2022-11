PODIO EUROPACALCIO – Il Napoli ha ammazzato la prima parte del campionato finendo a +8 dal Milan. Proprio i rossoneri vincono una gara complicata contro la Fiorentina, con la complicità della sospensione del servizio Var. É tornata la Juve che annichilisce la Lazio.

Podio EuropaCalcio Napoli invincibile, occhio alla Juventus

1’posto

un Napoli invincibile

Il Napoli arriva alla pausa di campionato con 41 punti in classifica frutto di 13 vittorie e 2 pari in 15 gare. Numeri ancora più significativi se consideriamo la Champions. In questo caso le vittorie sono 18 su un totale di 21 gare. É il collettivo l’arma in più di Luciano Spalletti capace di estrarre sempre la freccia giusta dalla propria faretra. Nonostante il collettivo le storie calcistiche amano attaccarsi alle gesta dei singoli, Kvara e Osimhen hanno attirato su di loro, più degli altri, le luci ed i riflettori dei mass media. Quanto siano importanti é evidente, ma c’è un dato in contrapposizione che forse non è stato preso in giusta considerazione. Insieme i due sono stati a disposizione 11 volte su 21 e se si considera il tempo di gioco effettivo, considerando quindi sostituzioni fatte ed avute, insieme, il georgiano ed il nigeriano, hanno giocato meno della metà del tempo di gioco disponibile. É il collettivo l’arma di Spalletti che ha ucciso la prima parte di campionato. Al momento è difficile prevedere cosa possa accadere da qui alla fine del campionato, possiamo solo ipotizzare, in considerazione di quello che sino ad ora il campionato ha prodotto, che sarà difficile fermare questo Napoli, a meno ché non spuntino fuori fatti straordinari.

Podio EuropaCalcio Napoli invincibile, occhio alla Juventus

2′ posto

il mago di San Siro

A San Siro il Milan vince una gara di fondamentale importanza. In pieno recupero Milenkovic devia nella propria porta un pallone che manda Pioli a meno otto dal Napoli. Proprio lo scorso anno Ibra e company riuscirono nell’impresa di recuperare un distacco più o meno simile all’Inter. Sappiamo tutti come è poi finita.

Contro Italiano il Milan, come spesso le capita ultimamente, ha rischiato di prenderle, complice la bella partita disputata dalla squadra gigliata che ha però la grande responsabilità di non aver saputo concretizzare le occasioni, tante, create. La gara con la viola però ci ha lasciato un paio di dubbi. Il primo riguarda il rigore non dato ad Ikone ed il secondo la convalida del vantaggio definitivo del Milan viziato da un paio di interventi rossoneri ben aldilà del ragionevole limite agonistico. Errori abbastanza evidenti.

3’posto

La Juve si affaccia sul campionato

Non dare mai per finita la Juventus. É una regola base del calcio italiano. Così capita che quando tutti sono pronti a pronosticare per i bianconeri un’annata lontano dalle zone di classifica che contano Allegri vince 6 gare di fila e con fiducia guarda alla seconda parte del campionato. Da gennaio in poi la Juve potrà contare su Chiesa e Pogba, due giocatori nuovi, due acquisti che sicuramente metteranno i bianconeri nella condizione di poter risalire ancor di più la classifica. Sarà un altro campionato e questa volta ci sarà anche la Juventus.