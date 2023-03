Podio EuropaCalcio Juve cade a Roma, Milan inguaiato dalla Viola

PODIO EUROPACALCIO JUVE CADE A ROMA – Perde il Napoli di Spalletti. Una sconfitta che può fare bene. Roma contro Juve, al Top del calcio italiano. Il Milan di Pioli non ha più continuità.

1’posto

La caduta degli Dei

La sconfitta contro Sarri riporta il popolo di Partenope con i piedi piantati per terra. Quella contro la Lazio, secondo k.o. stagionale del Napoli in campionato, non è un campanello d’allarme in tema di classifica, ma è un messaggio chiaro a qualsiasi delle componenti non abbia inteso che bisogna ancora lavorare e soffrire per portare a casa uno storico risultato.

Sarri non ha rubato niente e per la maggior parte dei tifosi del Napoli, nessuna sconfitta sarebbe potuta essere più indolore. Dolce ancora il ricordo che lega la piazza al maestro toscano capace di portarsi con la grande bellezza ad un passo da un sogno grande quanto la maestosità del Vesuvio. La Lazio vince con merito.

La capolista ora è chiamata a dare una risposta chiara in una gara complicata, come tutte quelle che si giocano quando di fronte hai l’Atalanta. Scommettiamo qualcosa in più di qualche soldo che il Napoli risponderà presente.

2’posto

il fascino di Roma-Juve

È forse una delle dispute più interessanti del nostro campionato, indipendentemente dalla classifica occupata dalle due squadre protagoniste. Roma contro Juventus non è mai una sfida banale, e in questo contesto va inserito il Roma-Juve di domenica sera. Una gara vinta dalla Roma, ma che i bianconeri non avrebbero meritato di perdere.

Una gara maschia, giocata con vigore da entrambe le squadre sin da subito. Un chiaro stop a schemi e sovrapposizioni a favore di tatticismo e giocata del campione, giocata da tre punti.

Concetto, quest ultimo, capitato e capitalizzato sui e dai piedi di Gianluca Mancini, professione difensore, che infila la porta bianconera con un siluro da appena fuori area. Un gol che alla fine restituisce all’ambiente giallorosso quella serenità venuta meno a seguito della sconfitta di Cremona e sortisce alla banda di Allegri una sorta di ko definitivo per quanto riguarda le velleità rilanciate in settimana su una improbabile qualificazione alla prossima Champions.

Cosa questa a questo punto resa quasi impossibile, non solo per quello che sarà deciso in aule e tribunali, ma anche per quello che oggi reclama la classifica. Arrivederci Roma.

3’posto

la Viola li fa viola

Troppo altalenante il cammino del Milan post mondiale. La squadra di Pioli perde ormai con un’amara costanza. Ne ha approfittato anche la Fiorentina, il cui campionato, sino ad ora non è stato certo indimenticabile, tutt’altro, dalla viola sarebbe stato lecito aspettarsi qualcosa in più.

Bella però la gara che la squadra di Italiano ha condotto sin dalle prime battute contro i rossoneri. Sempre in palla, sempre sul pezzo, sempre, prepotentemente, sulla seconda palla, quella che spesso ti consente di vincere le partite.

Da qui alla fine ancora 13 partite a cui assegniamo il compito di dare un senso compiuto al destino di queste due importanti squadre, le quali però possono trovare gloria alternativa derivante dal cammino europeo.