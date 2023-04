PODIO EUROPACALCIO – Il Napoli prenota il terzo scudetto della sua storia. Il campionato certifica il ritorno di Leao e sorride per Lukaku. Intanto Simone Verdi guida il suo Verona verso una salvezza ad un certo punto insperata.

1’posto

O’ Scudett’

Raspadori, l’acquisto top della campagna acquisti targata Adl-Giuntoli, era stato poi, tra i nuovi calciatori del Napoli quello che meno aveva trovato spazio e utilità nel contesto. Il gol al 93′ in casa della Juve non cancella di sicuro questa analisi spietata, ma consente a quello che rappresenta uno dei più grandi talenti del calcio nostrano, di dare un significato netto alla sua stagione.

Gli è capitato, così, all’improvviso, di mettere a segno il gol che mette il Napoli ad un solo passo dal terzo scudetto della sua storia. Una roba che i nipoti racconteranno ai propri, di nipoti.

Subito dopo scene di giubilo hanno trasformato la città di Eduardo e Massimo Troisi in un teatro a cielo aperto. Chissà cosa potrà accadere da qui a poco, quando anche in calce all’albo d’oro verrà apposto il nome della squadra che fu di Diego, ma che oggi si sente grande grazie a campioni semplici come Meret, Di Lorenzo e Zielinski. Chiunque ha il coraggio di definire questo un miracolo é completamente lontano dal concetto calcio.

Questo del Napoli è un trionfo che parte da lontano, che viene fuori grazie alla programmazione e alla lungimiranza, e grazie al coraggio di ripetute scelte impopolari. Pensavo che non avrei potuto scrivere che il Napoli è campione d’Italia, pardon, lo sta per diventare. A pieno merito e senza regali. O’ Scudett chiù bell!

2’posto

graditi ritorni

Quello di Rafael Leao era già ampiamente manifestato, contro il Lecce, una sua doppietta, ha evitato qualsiasi ulteriore dubbio o perplessità. L’asso portoghese ha ritrovato i suoi standard, questa per il Milan è la migliore notizia per i rossoneri in vista del finale di stagione. Il doppio fronte, Champions e volata Champions richiede il massimo delle energie.

Proprio come l’altra sponda di Milano che a Empoli, nel cuore della Toscana, ha ritrovato un raggio di luce targato Big Romelu Lukaku. Doppietta d’autore che ha consentito alla squadra di Inzaghi di prendere tre punti importantissimi. In questo caso, è legittimo attendere la conferma, considerato anche che l’appannamento è durato molto, un letargo molto più lungo del normale.

Sicuramente, per il popolo nerazzurro, la speranza è quella di disporre dell’arma Lukaku tanto in campionato quanto in semifinale Champions contro il Milan. Potremmo vederne delle belle.

3’posto

la Scala di Verona

Ha preso 5 punti nelle ultime 3 giornate allo Spezia. L’Hellas Verona ha riacceso il suo campionato e adesso la piazza spinge verso la salvezza con enfasi pari a quella di qualsiasi tifoseria che lotta per lo Scudetto. Sono dell’opinione che una piazza come quella veneta merita sempre di stare in A ed auspico che questo sia l’epilogo.

A spingere i gialloblu’ una doppietta di Verdi, talento che si è purtroppo perso nelle ultime stagioni. Il suo passaggio al Napoli fu quasi una telenovela: allo stesso tempo, non è uscito nel migliore dei modi dalla cura Ancelotti.

Una doppietta così importante però, può essere un iniezione di fiducia e la salvezza, eventuale, del Verona, che farebbe il paio a quella di Salerno dello scorso anno, dove Simone fu protagonista, rilancerebbe a pieno un talento del nostro calcio.