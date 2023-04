PODIO EUROPACALCIO – La Lazio di Sarri si impone attraverso un gioco affascinante. Il Monza di Galliani non conosce limiti. Torna il fascino delle Coppe Europee.

Podio EuropaCalcio ecco la Lazio di Sarri. Viva le italiane in Europa

1’posto

L’autorevolezza laziale

La squadra biancoceleste in questo preciso momento del campionato sta legittimando il suo secondo posto attraverso risultati, giocate e prestazioni che testimoniano quanto è stato azzeccato investire sul tecnico toscano Maurizio Sarri, già re di Napoli. La squadra del trio Luis Alberto, Anderson, Immobile passa a La Spezia in modo netto e dopo aver rigettato il veemente inizio dei padroni di casa, alla ricerca della seconda salvezza di fila, ha iniziato a macinare gioco.

La Lazio è ad un passo dalla qualificazione in Champions che, calendario alla mano, difficilmente potrà sfumare. Adesso tocca a Lotito fare le dovute valutazioni. Anche il prossimo potrebbe essere un campionato adatto ad un outsider visti i problemi di Juventus ed Inter e la squadra romana con determinati accorgimenti potrebbe dire la sua anche a lungo termine.

Il consiglio è quello di crederci, ma lo stesso consiglio cela un sentimento di speranza visto che questo campionato per riprendere verve ed interesse ha bisogno di storie uguali a quelle del Milan dello scorso anno e quelle del Napoli di questo campionato. Potrebbe essere il momento giusto.

2′ posto

Il Monza

Diciamo, prima di tutto, che scopriamo l’acqua calda. Se dietro ad una società c’è un dirigente come Galliani ed un Presidente come Berlusconi, simpatici o antipatici che siano, i risultati sono scontati. La squadra brianzola, al primo anno di A, senza avere in rosa Gullit o Mbappe, è riuscita a concedere a Juventus ed Inter un solo punto. Un miracolo tecnico, forse al pari del Napoli, il miglior risultato del campionato. In futuro chissà dove potrà arrivare questa squadra. Azzardo un pronostico e dico che si andrà a collocare stabilmente nella zona che oggi appartiene a Fiorentina ed Atalanta. Una concorrente un più per l’Europa.

3’posto

La dolce attesa

Sembra di essere di colpo tornati alla fine degli anni 80 quando le square italiane, con una costanza scientifica, trionfavano in Europa, regalando agli sportivi in questo periodo dell’anno sfide belle ed accattivanti. Su tutte, la gara più attesa, è sicuramente il ritorno del derby tra Napoli e Milan che si giocherà in un Maradona infuocato.

La squadra rossonera parte in vantaggio per diversi motivi tra i quali il gol di Bennacer e le squalifiche importanti nella squadra di Spalletti: però, se il Napoli riuscirà ad esprimersi sui livelli ai quali ci ha abituati, può succedere di tutto.

L’Inter è con un piede in semifinale anche se il Benfica merita il massimo rispetto. Juve e Roma dovranno stringere i denti, mentre la Fiorentina è di fatto già con un piede in semifinale. Viva l’Europa.