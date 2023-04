Podio EuropaCalcio Bologna vuole l’Europa. Napoli, lo Scudetto è lì – Risultato massimo ottenuto da un Napoli che non brilla come al solito. La capolista per passare a Lecce ha bisogno di un disastro difensivo della retroguardia di Baroni. Roma sogna grazie al secondo posto di Sarri ed al rigore di Dybala. Il Bologna merita l’Europa.

1′ posto

Il corto muso

Concetto ippico, ma proiettato nel mondo dei pallonari dalla simpatia, tutta Toscana, di Max Allegri. É un concetto che sottolinea la capacità, e soprattutto la valenza, di una vittoria avvenuta per il rotto della cuffia, all’ultimo respiro, all’ultimo passo. É quella che il Napoli ha ottenuto in casa del Lecce. Per la seconda giornata di fila il Napoli patisce le iniziative ed il ritmo imposto all’avversario e se contro il Milan, la levatura dell’avversario permetteva un’analisi possibilista, la stessa stona in relazione alla gara di Lecce. Un campanello d’allarme, che in realtà, va considerato soprattutto in ottica Champions, visto che il margine di punti solcato in campionato è più che sufficiente. Lo Scudetto è dietro l’angolo, ma la discussione su chi andrà a giocare la finale da sfavorita è di fatto aperta. Il derby con il Milan è sicuramente uno dei match più atteso dell’anno e ora in equilibrio ci sono anche le possibilità di passaggio del turno. Un giocatore, però, potrebbe rompere gli equilibri. É nigeriano, gioca con la maschera ed è, attualmente, il capocannoniere della Serie A.

2’posto

SPQR

È una giornata sotto alcuni aspetti storica. A nove giornate dalla fine il podio della classifica non prevede nessuna delle tre strisciate e addirittura, rifacendoci ad un criterio principalmente geografico, il podio non sale oltre Roma. Questo perché una sontuosa Lazio afferma e conferma il suo secondo posto battendo la Juventus all’Olimpico. La squadra di Sarri guida la volata Champions ed oggi può vantare addirittura 7 punti più dell’Inter, attualmente quinta ed alle prese con lo studio delle nuove leggi fisiche firmate da Big Romelu Lukaku che sta collezionando errori incredibili a pochi centimetri dalla linea di porta avversaria, in barba al nomignolo affibbiatogli quando guidò, due anni orsono, proprio i nerazzurri alla vittoria dello scudetto. SPQR anche perché Dybala trasforma un rigore e manda la sua Roma a sorpassare il Milan che ne ha segnati tanti a Napoli, ma che ha dimenticato di conservarne uno per l’Empoli. Un vero peccato per Milano. Una goduria per la città eterna.

3’posto

Il Bologna

La squadra di Thiago Motta sta disputando un campionato di tutto rispetto, anzi, quello di questa stagione è sicuramente uno dei migliori Bologna dell’ultimo decennio. I rossoblu, dopo la prestigiosa vittoria in casa dell’Atalanta, devono credere alla possibilità di giocare in Conference nella prossima stagione. La squalifica internazionale alla Juventus, è un ipotesi tutt’altro che impossibile, potrebbe aprire un varco, specialmente nel caso in cui la Coppa Italia non venga vinta dalla Fiorentina o dalla Cremonese (possibilità, questa, altamente improbabile dopo lo 0 a 2 dell’andata della semifinale). Spesso piazze come Bologna o Torino patiscono la mancanza di mordente una volta trovata la matematica permanenza nella massima serie che spesso è abbinata all’impossibilita’ di raggiungere lo step successivo. Questa volta sembra diverso. Avanti Bologna.