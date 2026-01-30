Playoff Europa League, il Bologna ritrova il Brann: tutti i sorteggi
Europa League © foto archivio Stefano D’Offizi
Dopo i sorteggi dei playoff di Champions League da poco conclusi, a Nyon effettuati anche quelli di Europa League che riguardavano l’unica italiana interessata, il Bologna che in caso di vittoria raggiungerà la Roma agli ottavi della competizione e sfiderà una tra i giallorossi e il Friburgo.
Queste le gare, andate il 19 febbraio e partite di ritorno la settimana successiva:
Paok-Celta
Lille-Stella Rossa
Panathinaikos-Victoria Plzen
Fenerbahce-Nottingham Forest
Ludogorets-Ferencvaros
Celtic-Stoccarda
Genk-Dinamo Zagabria
Brann-Bologna
Il Bologna sfiderà all’andata in Norvegia il Brann, incontrato in Italia a novembre nella fase a gironi, risultato di 0-0 con i rossoblù in dieci uomini dalla metà del primo tempo.