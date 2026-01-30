Playoff Champions League: ancora Dortmund e Benfica-Real Madrid, un derby francese; bene Inter e Juventus

© foto Stefano D’Offizi

Si sono appena conclusi a Nyon i sorteggi dei playoff di Champions League 2025/26 che riguardavano anche le italiane Inter, Juventus e Atalanta con le partite di andata il 17-18 febbraio e quelle di ritorno la settimana successiva.

Queste le gare:

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Inter, Perisic preme: depositata richiesta al PSV per tornare Calciomercato News

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiacos- Bayer Leverkusen

Juventus-Galatasaray

Bruges-Atletico Madrid

Monaco-Paris Saint Germain

Qarabag-Newcastle

Benfica-Real Madrid

Bodo Glimt-Inter

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE, LE INTERVISTE SU SKY SPORT

Il commento di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter:

“Abbiamo visto le temperature, sarà molto freddo. Bisogna fare attenzione, il Bodo ha vinto contro l’Atletico Madrid, va preparata bene. L’Inter vuole essere protagonista anche in Champions, purtroppo ci manca il punto con il Liverpool ma accettiamo tutto. Potevamo affrontare il Benfica, allenata da un grande come Josè Mourinho che conosciamo molto bene, tantissimi ricordi.

Cureremo tutti i particolari, il campo sintetico può proporti delle insidie, ci prepareremo anche per questi dettagli, Il mercato? Vogliamo essere competitivi sia in campionato che in Champions“.

Il commento di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta:

“La passione che emerge da queste due realtà, se vogliamo è la sigla di questi due club, un ambiente che fa esaltare le squadre; è una squadra che ha esperienza a livello europeo, valori tecnici importanti, metteremo passione e dare il centoventi percento. Le squadre escluse danno valore all’Atalanta, essere al pari di Real Madrid, Inter… vuol dire che hai fatto qualcosa di veramente importante.

La nostra rosa è competitiva, la volontà è quella di mantenere alto il livello di questa squadra“.

Il commento di Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus:

“Squadra forte, grandi individualità, la seconda in casa quindi non finisce ad Istanbul ma dovremo mettere in difficoltà le loro lacune. Mercato? Non ci sono novità.

Me la sento addosso, ora (rispetto a quella dell’eliminazione del 2013 sotto la neve) è una partita diversa, bisogna rispettare la loro qualità, hanno giocatori importanti un po’ da tutte le parti ma bisogna essere consapevoli delle nostre qualità. Sarà molto equilibrata si giocherà sui dettagli come ogni scontro diretto, dovremo essere maturi. Osimhen? Fame innata dentro, non è solo lui. Sarà difficile ma un bel test, stiamo crescendo e abbiamo tutto in ballo“.

A continuazione, ore 13.00, i sorteggi dei playoff Europa League che interesseranno il Bologna, mentre la Roma è già qualificata agli ottavi di finale. può proporti delle insidie, ci prepareremo anche per questi dettagli.