Pjanic appende gli scarpini al chiodo: ipotesi futuro da agente
Miralem Pjanic dice basta e decide di abbandonare il calcio giocato all’età di 35 anni, salutando una carriera luminosa con maglie prestigiose come Roma, Juventus, Barcellona e Lione.
La notizia, diffusa da TuttoMercatoWeb, emerge da un retroscena riguardante proprio il mondo bianconero: nei giorni scorsi, l’ex centrocampista bianconero ha visitato la Continassa per un saluto, incontrando il nuovo tecnico Luciano Spalletti e il dirigente Giorgio Chiellini, suo ex compagno.
PJANIC, DAL POSSIBILE RITORNO ALLA JUVE AL RITIRO DAL CALCIO GIOCATO E AL FUTURO DA AGENTE
La visita di Pjanic nel centro sportivo bianconero ha subito esaltato i tifosi che, romanticamente, sognavano un ritorno del bosniaco, seppur per soli 6 mesi. L’ipotesi, però, è tramontata ancor prima di sorgere dato che, come già anticipato precedentemente, il classe ’90 avrebbe già deciso di appendere gli scarpini al chiodo.
Tuttavia, Pjanic potrebbe non smettere di lavorare nel mondo del calcio. Seppur non presente all’interno del rettangolo verde, il centrocampista potrebbe ricoprire il ruolo di agente. Attualmente infatti, l’ex giocatore bianconero si trova a Dubai con la sua famiglia, dove sta studiando proprio per intraprendere questa nuova carriera.
