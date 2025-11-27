Pisilli, Roma pronta al prestito: Parma e Genoa osservano da vicino
Foto © Stefano D’Offizi
Situazione in casa Roma
La Roma sta analizzando la possibilità di cedere in prestito Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 penalizzato dal poco minutaggio in Serie A. Il club giallorosso considera un trasferimento temporaneo per permettergli una crescita più continua, sempre che non emergano nuove emergenze nella zona mediana.
Le squadre interessate
Il Parma sta monitorando il profilo con attenzione per rinforzare il centrocampo nella seconda parte della stagione. L’altro club in corsa è il Genoa, spinto anche dal parere favorevole di Daniele De Rossi, che ha già allenato Pisilli e ne conosce bene potenzialità e margini di sviluppo. Entrambe le società valutano un prestito secco, formula ritenuta ideale dalla Roma per non comprometterne il futuro in giallorosso.
Valore e prospettive
In questa stagione Pisilli ha raccolto 3 presenze in campionato, un dato insufficiente per un giocatore che ha già dimostrato maturità con la Nazionale Under 21, dove conta 19 partite e 5 gol. Legato alla Roma fino al 2029, il centrocampista è valutato 13 milioni secondo Transfermarkt. Ciò significa che un’avventura in prestito potrebbe diventare decisiva per accelerarne la crescita e restituire alla Roma un elemento più pronto a competere ai massimi livelli.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League