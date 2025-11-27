Pisilli, Roma pronta al prestito: Parma e Genoa osservano da vicino

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Novembre 2025 · Aggiornato il 27 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Situazione in casa Roma

La Roma sta analizzando la possibilità di cedere in prestito Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 penalizzato dal poco minutaggio in Serie A. Il club giallorosso considera un trasferimento temporaneo per permettergli una crescita più continua, sempre che non emergano nuove emergenze nella zona mediana.

Le squadre interessate

Il Parma sta monitorando il profilo con attenzione per rinforzare il centrocampo nella seconda parte della stagione. L’altro club in corsa è il Genoa, spinto anche dal parere favorevole di Daniele De Rossi, che ha già allenato Pisilli e ne conosce bene potenzialità e margini di sviluppo. Entrambe le società valutano un prestito secco, formula ritenuta ideale dalla Roma per non comprometterne il futuro in giallorosso.

Valore e prospettive

In questa stagione Pisilli ha raccolto 3 presenze in campionato, un dato insufficiente per un giocatore che ha già dimostrato maturità con la Nazionale Under 21, dove conta 19 partite e 5 gol. Legato alla Roma fino al 2029, il centrocampista è valutato 13 milioni secondo Transfermarkt. Ciò significa che un’avventura in prestito potrebbe diventare decisiva per accelerarne la crescita e restituire alla Roma un elemento più pronto a competere ai massimi livelli.

LEGGI ANCHE: