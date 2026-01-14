Pisa, ufficiale Durosinmi: colpo internazionale per l’attacco

Il Pisa Sporting Club piazza un innesto di prospettiva e sostanza. È ufficiale l’arrivo di Rafiu Durosinmi, attaccante nigeriano classe 2003, acquistato a titolo definitivo dal FC Viktoria Plzeň. Il giocatore ha superato le visite mediche nella giornata odierna e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia nerazzurra.

Un profilo giovane ma già rodato

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Inter, ipotesi scambio Ndoye-Frattesi: dialoghi aperti col Forest Calciomercato News

Nonostante la giovane età, Durosinmi vanta un percorso europeo di rilievo. Sbarcato giovanissimo nel calcio continentale, ha debuttato nella massima serie ceca nel 2021 con il Karviná, prima di compiere il salto al Viktoria Plzeň. Qui ha costruito numeri significativi e una reputazione crescente anche a livello internazionale.

I numeri in Europa

Con il club ceco, Durosinmi ha collezionato complessivamente 86 presenze, impreziosite da 35 reti e 10 assist. Da segnalare il rendimento nelle competizioni UEFA: 4 presenze e 2 gol nelle qualificazioni di Champions League, 10 presenze e 4 reti in Europa League, oltre a 2 apparizioni in Conference League. Dati che raccontano un attaccante completo, fisico e abituato a palcoscenici competitivi.

Il progetto Pisa

L’operazione conferma l’ambizione del Pisa Sporting Club, deciso a puntare su profili giovani ma già pronti per il salto di qualità. Durosinmi rappresenta un investimento tecnico e strategico, pensato per dare profondità e soluzioni offensive immediate.

Ora il campo. Ecco il punto: il Pisa ha scelto talento e prospettiva. A Durosinmi il compito di trasformare l’attesa in gol.