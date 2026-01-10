Nonostante l’arrivo di Durosinmi dal Viktoria Plzen, il Pisa non ha intenzione di fermarsi e vuole ingaggiare un altro attaccante, una mossa di mercato dettata anche dall’addio ormai certo di Mbala Nzola ai nerazzurri, in direzione Spezia. Il nome caldo sul taccuino dei dirigenti gialloblù per garantire maggiore incisività sotto porta è Casper Tengstedt, attaccante oggi in forza al Feyenoord.

PISA, OBIETTIVO TENGSTETD PER L’ATTACCO: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club ligure ha già allacciato i primi contatti con la squadra olandese per capire la fattibilità dell’operazione, ma la trattativa è ancora alle fase iniziali. Tengstedt è un profilo che già conosce il nostro campionato grazie all’esperienza con l’Hellas Verona nella stagione 24/25, in cui ha messo a segno 7 reti e 2 assist in 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Tuttavia, in questa stagione con la maglia del Feyenoord, il danese non è riuscito a mostrare le sue qualità, scendendo in campo solamente in 9 occasioni e mettendo a segno 2 gol tra Eredivisie e Europa League.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Oltre a “Pisa, Tengstedt può tornare in A: contatti in corso col Feyenoord” leggi anche: