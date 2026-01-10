Pisa, Tengstedt può tornare in A: contatti in corso col Feyenoord
Nonostante l’arrivo di Durosinmi dal Viktoria Plzen, il Pisa non ha intenzione di fermarsi e vuole ingaggiare un altro attaccante, una mossa di mercato dettata anche dall’addio ormai certo di Mbala Nzola ai nerazzurri, in direzione Spezia. Il nome caldo sul taccuino dei dirigenti gialloblù per garantire maggiore incisività sotto porta è Casper Tengstedt, attaccante oggi in forza al Feyenoord.
PISA, OBIETTIVO TENGSTETD PER L’ATTACCO: I DETTAGLI
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club ligure ha già allacciato i primi contatti con la squadra olandese per capire la fattibilità dell’operazione, ma la trattativa è ancora alle fase iniziali. Tengstedt è un profilo che già conosce il nostro campionato grazie all’esperienza con l’Hellas Verona nella stagione 24/25, in cui ha messo a segno 7 reti e 2 assist in 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Tuttavia, in questa stagione con la maglia del Feyenoord, il danese non è riuscito a mostrare le sue qualità, scendendo in campo solamente in 9 occasioni e mettendo a segno 2 gol tra Eredivisie e Europa League.
Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.
Oltre a “Pisa, Tengstedt può tornare in A: contatti in corso col Feyenoord” leggi anche:
- Pisa, colpo in difesa: preso Bozhinov dall’Anversa per 5 milioni
- Udinese, futuro Sava: il Rapid Bucarest spinge per il prestito
- Lazio, euforia Lotito: “Stadio, battute finali. Sul mercato vi dico…”
- Inter-Napoli, Chivu: “Conte vincente ed evoluto ma il calcio è di giocatori e tifosi; il gruppo ha l’ambizione di essere ancora competitivi”
- Wrexham da favola in FA Cup: Forest ko ai rigori allo Stok Cae Ras
- Roma, perché Angeliño è sparito: stop fisico e scelte di Gasperini
- Musonda, l’ex Chelsea lotta per la vita: il messaggio che scuote il calcio
- Napoli, Manna attacca il Var e avverte l’Inter: non è match scudetto
- Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”