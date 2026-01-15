Dopo l’ufficialità di Durosinmi, il Pisa non ha intenzione di fermarsi. I nerazzurri vogliono rinforzarsi in tutti i reparti per raggiungere l’obiettivo salvezza e sono in arrivo altri due innesti, uno per l’attacco e l’altro per il centrocampo. Si tratta di Felipe Loyola, centrocampista in forza all’Independiente e una vecchia conoscenza della Serie A, Joao Pedro.

PISA, È FATTA PER IL DOPPIO COLPO JOAO PEDRO E LOYOLA: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra toscana ha chiuso nella notte il doppio colpo sia per il cileno che per l’ex Cagliari. Loyola, classe 2000, arriva con un prestito oneroso di 1,3 milioni di euro, più 100k bonus in caso di salvezza e ulteriori 100k dopo 10 presenze. Inoltre, è previsto un obbligo di riscatto a determinati obiettivi a 5,5 milioni più il 30% sulla futura rivendita.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Inter valuta il ritorno di Perišić dal PSV per la fascia Calciomercato News

Joao Pedro saluta i messicani del San Luis dopo soli sei mesi per tornare in Serie A e contribuire alla salvezza del Pisa di Gilardino. L’italo-brasiliano arriva in Toscana in seguito alla scelta dei nerazzurri di pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro. Entrambi i giocatori sono attesi nella giornata di Domenica in città per sottoporsi alla visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto.

Oltre a “Pisa scatenato: in arrivo il doppio colpo Joao Pedro e Loyola” leggi anche: