Pisa-Sassuolo, probabili formazioni e diretta tv

Il sabato della 23ª giornata di Serie A Enilive si apre con Pisa-Sassuolo, sfida che mette in palio punti pesanti per ambizioni e continuità. All’Arena Garibaldi si incrociano due squadre in cerca di conferme, guidate da Alberto Gilardino e Fabio Grosso, entrambi alle prese con scelte delicate.

Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

In casa Pisa la principale novità riguarda la difesa. Calabresi è squalificato e al suo posto è pronto Caracciolo. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Scuffet, con Semper non al meglio. A centrocampo può rivedersi dal primo minuto Marin, chiamato a dare ordine e qualità. In avanti Tramoni, nonostante le voci di calciomercato, resta in vantaggio per affiancare Moreo e Durosinmi. Dalla panchina i nuovi Loyola e Stojilkovic, pronti a entrare a gara in corso.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Nel Sassuolo Grosso valuta il rilancio dal primo minuto di Berardi e Pinamonti, possibili titolari nel tridente con Laurientè. Resta viva la concorrenza di Fadera, soprattutto sull’esterno. A centrocampo rientra Thorstvedt, candidato a una maglia dal primo minuto. In difesa guida Idzes, davanti a Muric.

Dove vedere Pisa-Sassuolo in tv

La gara Pisa-Sassuolo, valida per la 23ª giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 31 gennaio alle ore 15. Diretta tv e streaming in esclusiva su DAZN.