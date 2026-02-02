Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatore: accordo vicino

Il Pisa ha deciso. Dopo giorni di riflessioni e contatti, il club toscano ha individuato in Oscar Hiljemark il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Alberto Gilardino e guidare la squadra nella parte decisiva della stagione di Serie A. L’accordo è vicino e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

La scelta dopo Giampaolo

La dirigenza nerazzurra ha accelerato nelle ultime ore, soprattutto dopo il mancato accordo con Marco Giampaolo. Da quel momento, il nome di Hiljemark ha preso quota fino a diventare la prima scelta. Un profilo giovane, ma già strutturato, capace di coniugare idee moderne e conoscenza del calcio italiano.

Hiljemark, un ritorno in Italia

Per Oscar Hiljemark si tratterebbe di un ritorno suggestivo nel nostro campionato. Da calciatore ha lasciato un buon ricordo con le maglie di Genoa e Palermo, mentre da allenatore ha intrapreso il proprio percorso nel 2021, subito dopo il ritiro. Le esperienze con Aalborg ed Elfsborg hanno contribuito a definirne l’identità tecnica, basata su intensità, organizzazione e valorizzazione dei giovani.

Risoluzione in corso

In queste ore lo svedese è impegnato nella risoluzione del contratto con l’Elfsborg, passaggio formale che dovrebbe chiudersi entro la mattinata. Un dettaglio burocratico, ma decisivo per consentire al Pisa di ufficializzare la nuova guida tecnica.

Obiettivi chiari

La società toscana affiderà a Hiljemark il compito di rilanciare le ambizioni del club e dare continuità a un progetto che guarda al futuro. Ecco il punto. Il Pisa vuole stabilità, identità e risultati. La scelta è fatta, ora manca solo l’ultimo passo.