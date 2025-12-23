Pisa, ribaltone in panchina? Gilardino a rischio, idea Ancelotti

Il Pisa prepara un possibile scossone destinato a far rumore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club toscano starebbe seriamente valutando l’esonero di Alberto Gilardino, con Davide Ancelotti pronto a subentrare già nei prossimi giorni.

Gilardino in bilico dopo un avvio complicato

Il pareggio firmato da Stefano Moreo sul campo del Cagliari ha evitato l’ottava sconfitta stagionale, ma non ha rafforzato la posizione di Gilardino. Dopo 16 giornate di Serie A, il Pisa è penultimo con 11 punti, frutto di una sola vittoria, 8 pareggi e 7 sconfitte. La salvezza dista appena tre punti, ma il rendimento resta sotto le attese.

Una squadra costruita con equilibrio, non con spese folli

L’allenatore biellese aveva raccolto l’eredità lasciata da Filippo Inzaghi, artefice della storica promozione dopo 34 anni. La missione era chiara: mantenere la categoria con una rosa costruita senza eccessi sul mercato. I risultati, però, non stanno premiando il progetto.

La Juventus come spartiacque

Per la rosea, solo un risultato positivo contro la Juventus di Luciano Spalletti potrebbe salvare Gilardino. In caso contrario, il cambio in panchina appare sempre più probabile.

Ancelotti, il profilo che intriga

Il nome caldo è quello di Davide Ancelotti, 36 anni, reduce dall’esperienza al Botafogo, chiusa nonostante il sesto posto nel Brasileirao e la qualificazione alla Copa Libertadores, sullo sfondo delle difficoltà gestionali legate a John Textor. Dopo l’apprendistato con Carlo Ancelotti al Real Madrid e nello staff della Nazionale brasiliana, il Pisa potrebbe offrirgli una nuova occasione.