Pisa Parma, formazioni ufficiali e dove vedere la sfida in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Pisa Parma, match chiave per gli equilibri salvezza

Il pomeriggio dell’Immacolata si apre con pisa parma, in campo alle quindici. Una gara che pesa molto nella corsa salvezza, perché entrambe arrivano con segnali incoraggianti e con la chiara intenzione di dare continuità al proprio percorso. Il pubblico dell’Arena Garibaldi si prepara a una sfida intensa, in cui i dettagli possono piegare l’inerzia da una parte o dall’altra.

Le formazioni ufficiali

Il Pisa di Alberto Gilardino sceglie il 3-5-2. In porta ci sarà Simone Scuffet, davanti a lui spazio a Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. La linea mediana è composta da Touré, Piccinini, Aebischer, Marin e Angori. In attacco fiducia a Mbala Nzola e Meister.

Il Parma di Cuesta risponde con il 3-4-2-1. Tra i pali tocca a Corvi, con Delprato, Estevez e Valenti in difesa. Sulle fasce agiscono Britschgi e Valeri, mentre in mezzo ci saranno Bernabè e Keita. Sulla trequarti spazio a Ondrejka e Benedyczak, alle spalle dell’unica punta Pellegrino.

PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Meister. All. Gilardino.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Estevez, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino. All. Cuesta.

Dove vedere la partita

Pisa Parma sarà trasmessa su DAZN, con possibilità di seguire il match anche su Sky tramite il canale Zona DAZN (214) per gli abbonati. La gara sarà disponibile in streaming tramite l’app ufficiale di DAZN.