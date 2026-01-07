Pisa-Nzola, è finita: possibile ritorno allo Spezia per l’attaccante

L’esperienza di Mbala Nzola con la maglia del Pisa potrebbe già essere terminata dopo soli sei mesi. L’attaccante angolano è in rotta con il club toscano e l’allenatore Alberto Gilardino, il quale non ha risparmiato le critiche al proprio giocatore dovute, in parte, anche all’errore dal dischetto nel match contro il Como.

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: “Nzola a lavorato in fase difensiva, ma non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio”.

PISA, NZOLA TORNA ALLO SPEZIA? LE ULTIME

Questa situazione delicata e l’arrivo di un giocatore importante come Durosinmi – arrivato per 9 milioni più 2 di bonus dal Viktoria Plzen- la permanenza di Nzola in nerazzurro sembra sempre più complicata. Il classe ’96 era arrivato quest’estate in prestito dalla Fiorentina e il Pisa, con ogni probabilità, avvierà i contatti con la Viola per interrompere il prestito e far tornare il 29enne a Firenze.

Tuttavia, Nzola difficilmente resterà agli ordini di Paolo Vanoli: sul centravanti infatti, c’è il forte interesse dello Spezia, pronto a riportarlo in Liguria dopo l’esperienza che lo ha visto indossare la maglia del club bianconero già dal 2019 al 2023.

