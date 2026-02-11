Pisa-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida d’apertura alla Cetilar Arena

Sarà Pisa-Milan ad aprire la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Venerdì 13 febbraio, alle 20.45, la Cetilar Arena-Stadio Romeo Anconetani ospita un confronto che pesa soprattutto in chiave alta classifica.

Il Milan di Massimiliano Allegri, forte di 22 risultati utili consecutivi, vuole un’altra vittoria per mettere pressione all’Inter capolista. All’andata finì 2-2 a San Siro, una gara aperta che lasciò segnali interessanti. Oggi però il contesto è diverso.

Il Pisa di Oscar Hiljemark è ultimo con 15 punti. Servono punti e serve continuità.

Probabili formazioni

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

Ballottaggi aperti: nel Pisa attenzione a Moreo-Tramoni e Stojilkovic-Meister. Nel Milan Tomori sfida De Winter, mentre a centrocampo è favorito Fofana su Ricci. In attacco il dubbio è Leao, con Loftus-Cheek e Fullkrug pronti.

Dove vederla in tv e streaming

Pisa-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e su DAZN 1 per gli abbonati Sky al pacchetto ‘Zona DAZN’ (canale 214). Diretta streaming disponibile su app e browser DAZN per smartphone, tablet e pc.