 Salta al contenuto
AC Milan News 24/7 Pisa Calcio News 24/7

Pisa-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
1 min
Modric Scudetto Allegri
Foto © Stefano D'Offizi

Sfida d’apertura alla Cetilar Arena

Sarà Pisa-Milan ad aprire la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Venerdì 13 febbraio, alle 20.45, la Cetilar Arena-Stadio Romeo Anconetani ospita un confronto che pesa soprattutto in chiave alta classifica.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

Il Milan di Massimiliano Allegri, forte di 22 risultati utili consecutivi, vuole un’altra vittoria per mettere pressione all’Inter capolista. All’andata finì 2-2 a San Siro, una gara aperta che lasciò segnali interessanti. Oggi però il contesto è diverso.

Il Pisa di Oscar Hiljemark è ultimo con 15 punti. Servono punti e serve continuità.

Probabili formazioni

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.

Ballottaggi aperti: nel Pisa attenzione a Moreo-Tramoni e Stojilkovic-Meister. Nel Milan Tomori sfida De Winter, mentre a centrocampo è favorito Fofana su Ricci. In attacco il dubbio è Leao, con Loftus-Cheek e Fullkrug pronti.

Dove vederla in tv e streaming

Pisa-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e su DAZN 1 per gli abbonati Sky al pacchetto ‘Zona DAZN’ (canale 214). Diretta streaming disponibile su app e browser DAZN per smartphone, tablet e pc.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria