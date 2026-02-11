Pisa-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv
Sfida d’apertura alla Cetilar Arena
Sarà Pisa-Milan ad aprire la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Venerdì 13 febbraio, alle 20.45, la Cetilar Arena-Stadio Romeo Anconetani ospita un confronto che pesa soprattutto in chiave alta classifica.
Bonus fino a 100€
Payout 98,7% • Ottime quote
Bonus fino a 150€
Payout 98,5% • Ampia scelta
Bonus fino a 120€
Payout 99,7% • Il più alto
Il Milan di Massimiliano Allegri, forte di 22 risultati utili consecutivi, vuole un’altra vittoria per mettere pressione all’Inter capolista. All’andata finì 2-2 a San Siro, una gara aperta che lasciò segnali interessanti. Oggi però il contesto è diverso.
Il Pisa di Oscar Hiljemark è ultimo con 15 punti. Servono punti e serve continuità.
Probabili formazioni
PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Durosinmi, Stojilkovic. All. Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Allegri.
Ballottaggi aperti: nel Pisa attenzione a Moreo-Tramoni e Stojilkovic-Meister. Nel Milan Tomori sfida De Winter, mentre a centrocampo è favorito Fofana su Ricci. In attacco il dubbio è Leao, con Loftus-Cheek e Fullkrug pronti.
Dove vederla in tv e streaming
Pisa-Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e su DAZN 1 per gli abbonati Sky al pacchetto ‘Zona DAZN’ (canale 214). Diretta streaming disponibile su app e browser DAZN per smartphone, tablet e pc.