Pisa-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Apre la 25a giornata di Serie A

Sarà Pisa-Milan ad inaugurare la 25ª giornata di Serie A. All’Arena Garibaldi, questa sera, i toscani di Hiljemark cercano punti pesanti contro il Milan di Allegri, in piena corsa per le zone alte della classifica.

Il Pisa si affida alla solidità del 3-4-1-2. Davanti a Scuffet, guida la difesa Caracciolo, con Canestrelli e Bozhinov. In mezzo conferma per Loyola, mentre sulla trequarti agirà Moreo. In attacco resta aperto il ballottaggio: Durosinmi e Stojilkovic sono favoriti, con Tramoni alternativa pronta a subentrare.

Le mosse di Allegri

Nel Milan non recupera Saelemaekers. Sono tornati in gruppo Pulisic e Leao, ma potrebbero partire dalla panchina. Spazio allora a Nkunku da riferimento offensivo, con Loftus-Cheek alle sue spalle. A centrocampo Fofana è in vantaggio su Ricci, mentre in difesa Tomori insidia De Winter per una maglia accanto a Gabbia e Pavlovic. Tra i pali, come sempre, Maignan.

Pisa-Milan, le probabili formazioni

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi. All. Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Nkunku. All. Allegri.

Diretta esclusiva su DAZN dalle 20:30.