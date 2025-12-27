Pisa-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv

Pisa-Juventus, sfida chiave della 17ª giornata

Il programma della 17ª giornata di Serie A prosegue con Pisa-Juventus, in campo alle 20.45. Una partita che pesa per entrambe. Il Pisa cerca continuità e punti salvezza, la Juventus vuole consolidare la zona alta della classifica e tenere il passo delle rivali dirette.

Le scelte di Gilardino in casa Pisa

In casa Pisa, Alberto Gilardino sembra orientato a confermare il 3-5-2. Davanti spazio alla qualità di Matteo Tramoni, chiamato a muoversi alle spalle di Alexander Meister, con Stefano Moreo pronto a entrare a gara in corso. In mezzo al campo il regista sarà Michel Aebischer, affiancato da Piccinini e Hojholt. Sulle corsie agiscono Ibrahim Tourè e Angori, con Leris che resta un’alternativa credibile a sinistra. In difesa ballottaggio aperto tra Calabresi e Bonfanti, mentre tra i pali è confermato Semper.

Juventus, recuperi importanti per Spalletti

Buone notizie per la Juventus. Luciano Spalletti ritrova McKennie, Bremer e Zhegrova, mentre restano fuori Cabal e Conceicao. Il brasiliano guiderà la difesa, con Koopmeiners che rientra dopo la squalifica e insidia Kelly. Davanti, David è in vantaggio su Openda, supportato da McKennie e Yildiz. Sulle fasce agiranno Kostic e Cambiaso.

Le probabili formazioni

Pisa (3-5-2): Semper; A. Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; I. Tourè, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister.

Allenatore Gilardino.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, K. Thuram, Locatelli, Kostic; McKennie, Yildiz; David.

Allenatore Spalletti.

Dove vedere Pisa-Juventus in tv

Pisa-Juventus sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport. Streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.