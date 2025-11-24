Pisa Inter, via alla prevendita dei biglietti: tutte le info
Prevendita attiva per Pisa Inter alla Cetilar Arena
PISA INTER BIGLIETTI – La partita tra Pisa e Inter, valida per la tredicesima giornata della Serie A EniLive, accende l’attesa dei tifosi. Il club nerazzurro e la società toscana hanno ufficializzato l’apertura della prevendita per la sfida in programma domenica 30 novembre 2025 alle 15 alla Cetilar Arena. I tagliandi sono disponibili da lunedì 24 novembre alle 15.30 nei punti vendita TicketOne e sul portale dedicato.
Regole di accesso e limitazioni per i settori
Per Curva Nord, Curva Sud e Gradinata, l’acquisto è riservato ai possessori della Membership Pisa Card, mentre in Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore non sono previste restrizioni. Il settore ospiti, la Curva Sud, è accessibile esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’FC Internazionale Milano. I residenti nella Provincia di Milano potranno acquistare biglietti solo in questo settore.
Disponibilità online e servizi aggiuntivi
PISA INTER BIGLIETTI – La vendita online, attiva dalla stessa data, non consente la tariffa ridotta dedicata alle persone con disabilità in Tribuna. Gli abbonati Plus del Pisa possono utilizzare il servizio Ticketag per rivendere il rateo della gara o cedere gratuitamente il proprio posto tramite le piattaforme indicate.
Prezzi dei biglietti
I costi variano dai 45 euro delle Curve ai 195 euro della Tribuna Superiore. Sono previste tariffe dedicate per Under 14 e Persone con Disabilità, con riduzioni specifiche a seconda del settore.
La cornice si preannuncia di grande entusiasmo. Pisa-Inter promette una giornata intensa tanto sugli spalti quanto in campo.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League