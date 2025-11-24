Pisa Inter, via alla prevendita dei biglietti: tutte le info

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025

Prevendita attiva per Pisa Inter alla Cetilar Arena

PISA INTER BIGLIETTI – La partita tra Pisa e Inter, valida per la tredicesima giornata della Serie A EniLive, accende l’attesa dei tifosi. Il club nerazzurro e la società toscana hanno ufficializzato l’apertura della prevendita per la sfida in programma domenica 30 novembre 2025 alle 15 alla Cetilar Arena. I tagliandi sono disponibili da lunedì 24 novembre alle 15.30 nei punti vendita TicketOne e sul portale dedicato.

Regole di accesso e limitazioni per i settori

Per Curva Nord, Curva Sud e Gradinata, l’acquisto è riservato ai possessori della Membership Pisa Card, mentre in Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore non sono previste restrizioni. Il settore ospiti, la Curva Sud, è accessibile esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’FC Internazionale Milano. I residenti nella Provincia di Milano potranno acquistare biglietti solo in questo settore.

Disponibilità online e servizi aggiuntivi

PISA INTER BIGLIETTI – La vendita online, attiva dalla stessa data, non consente la tariffa ridotta dedicata alle persone con disabilità in Tribuna. Gli abbonati Plus del Pisa possono utilizzare il servizio Ticketag per rivendere il rateo della gara o cedere gratuitamente il proprio posto tramite le piattaforme indicate.

Prezzi dei biglietti

I costi variano dai 45 euro delle Curve ai 195 euro della Tribuna Superiore. Sono previste tariffe dedicate per Under 14 e Persone con Disabilità, con riduzioni specifiche a seconda del settore.

La cornice si preannuncia di grande entusiasmo. Pisa-Inter promette una giornata intensa tanto sugli spalti quanto in campo.

