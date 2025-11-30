Pisa Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv
Probabili scelte del Pisa
Il Pisa prepara una gara impegnativa e il tecnico Gilardino sembra orientato a confermare Tramoni e Leris a supporto di Nzola, favorito su Moreo per il ruolo di riferimento offensivo. A sinistra dovrebbe esserci Angori, mentre in mezzo è pronta una chance per Piccinini, vista la condizione non perfetta di Marin. In difesa Calabresi insidia Albiol, mentre la linea arretrata sarà completata da Caracciolo e Canestrelli davanti al portiere Semper.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
Inter, Mkhitaryan recuperato e pronto a partire titolare
Nell’Inter, il tecnico Cristian Chivu deve rinunciare a Dumfries, ma ritrova Mkhitaryan, che appare in vantaggio su Sucic per affiancare Barella e Calhanoglu. Il turco rimane insidiato da Zielinski, ormai ristabilito dopo l’affaticamento accusato in Champions League. In difesa Acerbi è favorito al centro del terzetto, con Akanji e Bastoni ai lati. Davanti confermata la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, mentre Bonny resta ai box per influenza.
Pisa Inter, le probabili formazioni
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Piccinini, Aebischer, Touré; Leris, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
Dove vedere Pisa Inter
Pisa Inter, valida per la 13ª giornata di Serie A, si gioca alla Cetilar Arena alle 15. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN e sul canale Sky Zona DAZN 214.
