Pisa Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

30 Novembre 2025

Probabili scelte del Pisa

Il Pisa prepara una gara impegnativa e il tecnico Gilardino sembra orientato a confermare Tramoni e Leris a supporto di Nzola, favorito su Moreo per il ruolo di riferimento offensivo. A sinistra dovrebbe esserci Angori, mentre in mezzo è pronta una chance per Piccinini, vista la condizione non perfetta di Marin. In difesa Calabresi insidia Albiol, mentre la linea arretrata sarà completata da Caracciolo e Canestrelli davanti al portiere Semper.

Inter, Mkhitaryan recuperato e pronto a partire titolare

Nell’Inter, il tecnico Cristian Chivu deve rinunciare a Dumfries, ma ritrova Mkhitaryan, che appare in vantaggio su Sucic per affiancare Barella e Calhanoglu. Il turco rimane insidiato da Zielinski, ormai ristabilito dopo l’affaticamento accusato in Champions League. In difesa Acerbi è favorito al centro del terzetto, con Akanji e Bastoni ai lati. Davanti confermata la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez, mentre Bonny resta ai box per influenza.

Pisa Inter, le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Angori, Piccinini, Aebischer, Touré; Leris, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

Dove vedere Pisa Inter

Pisa Inter, valida per la 13ª giornata di Serie A, si gioca alla Cetilar Arena alle 15. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN e sul canale Sky Zona DAZN 214.

