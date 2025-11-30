Pisa-Inter, doppietta di Lautaro nella ripresa
Dopo la sconfitta contro il Milan e quella di Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter ritrova i tre punti a Pisa al termine di una gara non semplice valida per la tredicesima giornata di Serie A: la doppietta di Lautaro Martinez tutta nella ripresa porta l’argentino sempre più in alto nella classifica cannonieri nerazzurri, avanzando record su record.
La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.
250 presenze nel massimo campionato e 121 reti per Lautaro, 163 in tutte le competizioni superando il quarto posto di Mazzola nella classifica cannonieri nerazzurri: per il 2025, sono 27 gol in 48 gare.
In attesa di Roma-Napoli, lombardi secondi mentre i toscani restano al terz’ultimo posto.
Nel prossimo turno, gara interna dell’Inter che sabato ospiterà il Como mentre lunedì otto dicembre il Pisa riceverà il Parma.
Ai microfoni Dazn, così Lautaro: “Sono contento, abbiamo vinto, quello che cercavamo dopo due sconfitte. Sono abituato alle voci, io lavoro per l’Inter, per me stesso e per la mia famiglia. Contento per la squadra, la mia famiglia, l’Inter e me stesso“.
Pio Esposito aggiunge: “Al primo posto sempre la squadra, se entri e dai il tuo contributo, importante porti ai tre punti. Per un’attaccante i gol sono la felicità ma se metti la squadra al primo posto, arriva“.
