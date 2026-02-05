Pisa, Hiljemark si presenta: “Gruppo fantastico, c’è entusiasmo, voglia di far bene e salvarsi”

Alla vigilia della trasferta del Pisa, scontro diretto contro l’Hellas Verona, il nuovo allenatore Oscar Hiljemark si è presentato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

“Molto orgoglioso di venire qua, ho sentito un grande entusiasmo e anche il mio per far bene un lavoro insieme. L’unico obiettivo è salvarsi, poi una strada insieme ma ora raccogliere punti. Abbiamo fatto tre giorni con la squadra, ho provato a mandare un messaggio, giocare insieme, con la grinta giusta. La squadra secondo me è buona, le caratteristiche funzionano bene con una difesa a tre“.

Su Gilardino: “Persona fantastica, abbiamo giocato insieme, forse parleremo prossimamente“.

Cosa Hiljemark di Pisa: “Un’area in Toscana che mi piace tanto ma gli ultimi mesi ho lavorato tanto“.

Ancora sulla squadra: “E’ un gruppo fantastico, il primo allenamento forte aggressività e positività. Sono calmo, sereno. Voglio vedere una squadra che gioca insieme. La difesa domani? A tre“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del Pisa.