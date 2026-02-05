 Salta al contenuto
Pisa Calcio News 24/7

Pisa, Hiljemark si presenta: “Gruppo fantastico, c’è entusiasmo, voglia di far bene e salvarsi”

Alessandro Collu
1 min
Pisa Hiljemark

Alla vigilia della trasferta del Pisa, scontro diretto contro l’Hellas Verona, il nuovo allenatore Oscar Hiljemark si è presentato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Molto orgoglioso di venire qua, ho sentito un grande entusiasmo e anche il mio per far bene un lavoro insieme. L’unico obiettivo è salvarsi, poi una strada insieme ma ora raccogliere punti. Abbiamo fatto tre giorni con la squadra, ho provato a mandare un messaggio, giocare insieme, con la grinta giusta. La squadra secondo me è buona, le caratteristiche funzionano bene con una difesa a tre“.

Su Gilardino:Persona fantastica, abbiamo giocato insieme, forse parleremo prossimamente“.

Cosa Hiljemark di Pisa:Un’area in Toscana che mi piace tanto ma gli ultimi mesi ho lavorato tanto“.

Ancora sulla squadra:E’ un gruppo fantastico, il primo allenamento forte aggressività e positività. Sono calmo, sereno. Voglio vedere una squadra che gioca insieme. La difesa domani? A tre“.

Qui il video integrale pubblicato sui canali ufficiali del Pisa.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria