Pisa, Hiljemark è ufficialmente il post Gilardino: venerdì subito a Verona
Qualche giorno dopo la decisione di sollevare dalla panchina Alberto Gilardino, il Pisa ha comunicato il nome del nuovo allenatore, ufficializzando quanto già ci si aspettava: il trentaduenne Oscar Hiljemark guiderà la prima squadra.
Lo svedese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo esordio sarà di fuoco: venerdì, trasferta e scontro diretto tra ultime contro l’Hellas Verona, ventitreesima giornata di Serie A, match tra nuovi allenatori dopo l’esonero di Paolo Zanetti da parte del club gialloblù.
Successivamente, i toscani ospiteranno il Milan allo stadio Cetilar Arena (stadio Garibaldi Romeo Anconetani) per poi chiudere il mese con il derby contro la Fiorentina.