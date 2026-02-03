 Salta al contenuto
Pisa, Hiljemark è ufficialmente il post Gilardino: venerdì subito a Verona

Alessandro Collu
1 min
Pisa Hiljemark

Qualche giorno dopo la decisione di sollevare dalla panchina Alberto Gilardino, il Pisa ha comunicato il nome del nuovo allenatore, ufficializzando quanto già ci si aspettava: il trentaduenne Oscar Hiljemark guiderà la prima squadra.

Lo svedese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e il suo esordio sarà di fuoco: venerdì, trasferta e scontro diretto tra ultime contro l’Hellas Verona, ventitreesima giornata di Serie A, match tra nuovi allenatori dopo l’esonero di Paolo Zanetti da parte del club gialloblù.

Successivamente, i toscani ospiteranno il Milan allo stadio Cetilar Arena (stadio Garibaldi Romeo Anconetani) per poi chiudere il mese con il derby contro la Fiorentina.

