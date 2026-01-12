Pisa, Durosinmi in standby: burocrazia rallenta l’arrivo in Serie A

Operazione definita, ma manca l’ufficialità

Il Pisa ha chiuso l’accordo con il Viktoria Plzeň per l’acquisto di Rafiu Durosinmi, ma il trasferimento non è ancora stato formalizzato. L’intesa prevede una base fissa da 9 milioni di euro più 2 milioni di bonus potenziali. Nonostante le immagini con la maglia nerazzurra, l’attaccante nigeriano non è stato ancora annunciato ufficialmente dal club toscano.

Rientro in Repubblica Ceca e stop forzato

Proprio l’assenza di alcuni passaggi amministrativi ha costretto Durosinmi a rientrare in Repubblica Ceca. Il centravanti, non in possesso dello status di giocatore comunitario, è alle prese con il rilascio del permesso di lavoro. Secondo SestaPorta.News, i rallentamenti burocratici sono legati alle pratiche del Pisa, con il giocatore che sabato si è recato all’ambasciata nigeriana di Praga per sbloccare la situazione.

Corsa contro il tempo per l’Atalanta

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è chiudere l’iter entro giovedì, così da rendere Durosinmi disponibile per la sfida casalinga di Serie A contro l’Atalanta, in programma venerdì 16 gennaio. Il ritardo ha già avuto conseguenze concrete: l’ex Karviná non ha potuto prendere parte al pareggio per 2-2 contro l’Udinese.

Gol e fisicità per la salvezza

Ultimo in classifica dopo quasi 20 giornate di Serie A, il Pisa ha bisogno di peso offensivo. I 15 gol segnati raccontano una difficoltà evidente. Durosinmi, reduce da tre stagioni al Viktoria Plzeň con 35 reti in 86 presenze, rappresenta una scommessa necessaria. I punti di distanza dalla salvezza sono soltanto tre. Ora serve tempo, ma soprattutto l’ok definitivo.