Pisa-Cremonese: Gilardino cerca la prima vittoria in Serie A
Pisa-Cremonese apre l’11ª giornata di Serie A
All’Arena Garibaldi-Cetilar si apre l’undicesima giornata di Serie A con Pisa-Cremonese, sfida cruciale per entrambe. I nerazzurri di Alberto Gilardino, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, tornano davanti al proprio pubblico dopo il rocambolesco 2-2 di Torino. Di fronte, una Cremonese ferita dalla sconfitta contro la Juventus, ma sempre solida nella parte alta della classifica.
I precedenti sorridono ai toscani: su 23 gare disputate in casa, 12 sono terminate con una vittoria del Pisa. Curiosamente, l’ultimo successo nerazzurro in campionato risale proprio al 2-1 contro i grigiorossi dello scorso maggio in Serie B.
Gilardino chiede carattere, Nicola punta sull’organizzazione
In conferenza stampa, Gilardino ha parlato di “fuoco dentro”, chiedendo ai suoi cuore e lucidità per sbloccare una stagione ancora sterile di successi. Il tecnico ha sottolineato la profondità della rosa, capace di ruotare sette titolari tra una partita e l’altra, segnale di una squadra compatta e motivata.
Dall’altra parte, Davide Nicola non si fida: “Il Pisa è una formazione organizzata e pericolosa in ripartenza. Serviranno umiltà e concentrazione”.
Il match sarà diretto da Marcenaro di Genova, assistito da Garzelli, con Serra al VAR. Nessun squalificato o diffidato in vista: entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con la rosa al completo e il chiaro obiettivo di dare una svolta al proprio campionato.
