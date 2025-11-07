Pisa-Cremonese: Gilardino cerca la prima vittoria in Serie A

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Pisa-Cremonese apre l’11ª giornata di Serie A

All’Arena Garibaldi-Cetilar si apre l’undicesima giornata di Serie A con Pisa-Cremonese, sfida cruciale per entrambe. I nerazzurri di Alberto Gilardino, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, tornano davanti al proprio pubblico dopo il rocambolesco 2-2 di Torino. Di fronte, una Cremonese ferita dalla sconfitta contro la Juventus, ma sempre solida nella parte alta della classifica.

I precedenti sorridono ai toscani: su 23 gare disputate in casa, 12 sono terminate con una vittoria del Pisa. Curiosamente, l’ultimo successo nerazzurro in campionato risale proprio al 2-1 contro i grigiorossi dello scorso maggio in Serie B.

Gilardino chiede carattere, Nicola punta sull’organizzazione

In conferenza stampa, Gilardino ha parlato di “fuoco dentro”, chiedendo ai suoi cuore e lucidità per sbloccare una stagione ancora sterile di successi. Il tecnico ha sottolineato la profondità della rosa, capace di ruotare sette titolari tra una partita e l’altra, segnale di una squadra compatta e motivata.

Dall’altra parte, Davide Nicola non si fida: “Il Pisa è una formazione organizzata e pericolosa in ripartenza. Serviranno umiltà e concentrazione”.

Il match sarà diretto da Marcenaro di Genova, assistito da Garzelli, con Serra al VAR. Nessun squalificato o diffidato in vista: entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con la rosa al completo e il chiaro obiettivo di dare una svolta al proprio campionato.

LEGGI ANCHE: