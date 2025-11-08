Pisa-Cremonese 1-0: Touré regala la prima vittoria ai nerazzurri
Pisa-Cremonese 1-0, primo successo stagionale per i nerazzurri
Il Pisa conquista la sua prima vittoria in Serie A superando di misura la Cremonese per 1-0 alla Cetilar Arena. A decidere il match è stato Touré, autore del gol nella ripresa, che regala tre punti preziosi alla squadra di Alberto Gilardino.
Dopo settimane di rimpianti e prestazioni positive ma incomplete, i nerazzurri trovano finalmente la concretezza necessaria per sbloccare la stagione. La partita è stata combattuta, intensa e ricca di occasioni da entrambe le parti, con i portieri Audero e Semper spesso protagonisti.
Touré decisivo, Gilardino ritrova entusiasmo
Nel primo tempo il Pisa ha creato le occasioni migliori, con Nzola e Touré pericolosi fin dai primi minuti. Un gol dello stesso Nzola è stato annullato per fuorigioco. Nella ripresa, dopo una traversa di Vazquez per la Cremonese, la squadra di Gilardino ha trovato il vantaggio al 75’: grande recupero di Tramonti, cross preciso e colpo di testa vincente di Touré.
Nel finale i toscani hanno controllato il ritmo, sfiorando anche il raddoppio con Canestrelli e Nzola. La Cremonese, allenata da Davide Nicola, ha tentato una reazione ma senza fortuna.
Con questa vittoria, il Pisa interrompe un digiuno che durava da inizio stagione e si rilancia con fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato.
