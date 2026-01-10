Pisa, colpo in difesa: preso Bozhinov dall’Anversa per 5 milioni

Un investimento mirato per la Serie A

Il Pisa accelera e chiude uno dei colpi più interessanti del mercato invernale. Il club toscano ha definito l’acquisto a titolo definitivo di Rosen Bozhinov dal Royal Antwerp, operazione da circa 5 milioni di euro. Il difensore bulgaro, classe 2005, si unirà subito al gruppo guidato da Alberto Gilardino, pronto a inserirlo nelle rotazioni difensive in Serie A.

Profilo moderno e duttilità tattica

Bozhinov è un centrale strutturato, ma con una qualità sempre più ricercata: la capacità di adattarsi anche da terzino sinistro. Una duttilità che amplia le soluzioni a disposizione di Gilardino, soprattutto in un campionato che richiede fisicità, letture rapide e copertura degli spazi. Con l’Anversa, in Jupiler Pro League, ha collezionato 16 presenze e un gol in stagione, mostrando personalità nonostante la giovane età.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Crescita costante e concorrenza superata

Arrivato al Royal Antwerp nel luglio 2024 dal CSKA 1948 Sofia per circa 500 mila euro, Bozhinov ha visto crescere rapidamente il proprio status. Tre presenze con la nazionale maggiore della Bulgaria certificano un percorso in ascesa. Nelle scorse settimane anche Bologna e Atalanta avevano manifestato interesse, ma il Pisa ha affondato il colpo con decisione.

Valore e prospettive

Secondo Transfermarkt, il valore di Bozhinov è di 2,5 milioni, ma l’investimento del Pisa racconta una visione più ampia. Pochi giorni fa era già circolata un’offerta da 4 milioni. Oggi il club nerazzurro punta su presente e futuro, affidando la propria difesa a un talento in piena crescita.