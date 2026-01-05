Pisa, colpo Durosinmi: accordo vicino, acquisto record

Il Pisa rompe gli indugi e prepara un’operazione destinata a lasciare il segno. Il club toscano è a un passo dall’accordo con il Viktoria Plzen per Rafiu Durosinmi, centravanti nigeriano classe 2003, individuato come rinforzo chiave per rilanciare un reparto offensivo in difficoltà nella Serie A.

Operazione da record per il club toscano

La trattativa è impostata su una base di 9 milioni di euro più 2 di bonus. Una cifra che renderebbe Durosinmi l’acquisto più oneroso nella storia del Pisa, superando il primato di Henrik Larsen, fissato nel 1990 a 6,7 milioni. Un investimento chiaro, che racconta ambizioni e urgenza.

Numeri e crescita con il Viktoria Plzen

Con la maglia del Viktoria Plzen, Durosinmi ha mostrato continuità e personalità. In questa stagione ha già messo a segno 13 gol in 30 presenze, confermando quanto di buono fatto l’anno precedente, chiuso con 9 reti in 22 gare. Dati che spiegano la valutazione e l’interesse crescente attorno al suo profilo.

Dalla Repubblica Ceca alla Serie A

Arrivato in Europa grazie al Karvina, che lo aveva prelevato dopo la formazione nel Box2Box, Durosinmi è stato riscattato dal Viktoria Plzen per appena 850 mila euro nel gennaio 2023. Ora per lui si aprono le porte della Serie A.

Il segnale del Pisa al campionato

Il Pisa sceglie di agire con decisione. Durosinmi non è solo un rinforzo, ma una dichiarazione d’intenti: cambiare passo subito.