Pisa, caccia ai colpi per la salvezza: operazione Joao Pedro partita

Joao Pedro, ex attaccante del Cagliari e con una lunga esperienza in Serie A, sarebbe finito nel mirino del Pisa: assalto cominciato

PISA JOAO PEDRO – Esperienza e gioventù, il giusto mix studiato dal Pisa per centrare l’obiettivo salvezza. Il club nerazzurro, sul mercato di gennaio, sembra ricercare questi due ingredienti e amalgamarli nel reparto avanzato, soprattutto in relazione alle ultime notizie che giungono da Alfredo Pedullà. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato, il club toscano sarebbe in pole per rilevare il cartellino di Joao Pedro, ex attaccante del Palermo, del Cagliari e con un passato anche nella Nazionale italiana. Stando a quanto appreso, dopo aver centrato il colpo in prospettiva con Durosinmi – centravanti classe 2003 acquistato dal FC Viktoria Plzeň – l’intenzione del Presidente, Claudio Corrado, sarebbe quello di completare il reparto offensivo a disposizione di Alberto Gilardino con l’innesto dell’esperto classe 1992.

Joao Pedro sta fornendo ampissime garanzie di tenuta fisica e, attualmente, ha già avuto modo di realizzare 13 reti nelle prime 18 presenze con la maglia del San Luis, club messicano che ne ha rilevato il cartellino in estate. Se l’esperienza all’Hull City non si era rivelata così proficua, in Messico il trentatreenne sta ritrovando la miglior condizione e il fiuto per il gol che sembrava smarrito dai tempi di Cagliari. Il Pisa, ben consapevole di poter ricevere il benestare del calciatore alla trattativa, si sarebbe già fiondato all’attacco tentando di instaurare i primi contatti con l’entourage dell’ex Palermo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Roma vicina a chiudere per Malen: prestito con riscatto a 27M AS Roma Calcio News 24/7

L’intenzione sarebbe quella di far approdare Joao Pedro all’ombra delle Torre già entro fine mese, in modo da aggiungere un pezzo fondamentale nel puzzle della composizione della rosa. Il classe 1992 arricchirebbe un reparto già rinforzato con l’arrivo di Durosinmi con l’obiettivo di colmare i 4 punti in classifica che separano i toscani dal quartultimo posto in graduatoria, occupato dal Lecce. Pisa scatenato sul mercato: quella di Joao Pedro non è solo una suggestione.