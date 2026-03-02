Pisa-Bologna, le probabili formazioni e la diretta tv

La 27ª giornata di Serie A continua oggi con il confronto tra Pisa e Bologna, sfida che può incidere sugli equilibri della parte centrale della classifica. I felsinei cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione, mentre i toscani sono ultimi.

Le scelte di Hiljemark

Mister Hiljemark sembra orientato a confermare in attacco Stojilkovic, sostenuto da Moreo e Iling-Junior. Possibile iniziale panchina per Tramoni e Durosinmi, soluzioni importanti a gara in corso. In cabina di regia Marin è favorito su Aebischer, con il compito di dettare ritmo e verticalizzare. Sulle fasce agiranno Angori e Tourè, mentre in difesa sarà Caracciolo a guidare il reparto davanti a Nicolas.

Le mosse del Bologna

In casa Bologna l’emergenza riguarda la corsia sinistra difensiva: indisponibili Miranda e Lykogiannis, toccherà a Zortea e Joao Mario presidiare le fasce. A centrocampo cerca rilancio Ferguson, chiamato a dare equilibrio e inserimenti. Sulla destra offensiva Orsolini punta a una maglia da titolare, mentre sulla trequarti il ballottaggio è tra Odgaard e Pobega, con quest’ultimo in crescita nelle ultime settimane.

Pisa-Bologna, dove vederla in tv

Pisa-Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara sarà visibile tramite app su smart tv compatibili, console PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.