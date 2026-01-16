Pisa-Atalanta: orario, formazioni e dove vederla in tv

La cornice della sfida

Riparte la Serie A e lo fa con una trasferta delicata per l’Atalanta. Oggi, venerdì 16 gennaio, la Dea fa visita al Pisa nella gara valida per la 21ª giornata di campionato. Al Romeo Anconetani, calcio d’inizio fissato alle 20.45, si incrociano due squadre reduci da risultati diversi ma entrambe in cerca di continuità.

Il Pisa di Alberto Gilardino arriva dal pareggio per 2-2 contro l’Udinese, mentre l’Atalanta di Raffaele Palladino ha ritrovato certezze battendo 2-0 il Torino alla New Balance Arena.

Le scelte di Gilardino

Nei toscani pesa l’assenza per squalifica di Caracciolo, con Calabresi pronto a partire dall’inizio. In porta confermato Scuffet, mentre in mezzo al campo il riferimento sarà Aebischer, affiancato sugli esterni da Touré e Angori. Sulla trequarti agiranno Tramoni e Moreo, a supporto della punta Meister, con il nuovo acquisto Durosinmi pronto a entrare a gara in corso.

Le idee di Palladino

Qualche acciacco anche per l’Atalanta, con Djimsiti non al meglio. In difesa spazio a Hien, affiancato da Scalvini e Ahanor. Sulle fasce agiranno Zappacosta e Bernasconi, mentre sulla trequarti Zalewski e De Ketelaere supporteranno Scamacca, favorito su Krstovic.

Pisa-Atalanta, le probabili formazioni

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. Allenatore Gilardino.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore Palladino.

Dove vederla in tv e streaming

La gara Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport, accessibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW e sulla piattaforma DAZN. Una sfida importante per la classifica e per misurare le ambizioni di entrambe nella seconda metà di stagione.