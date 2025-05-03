Pioli pronto al rientro in Italia: esonero Al Nassr vicino; la Roma…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 3 Maggio 2025 · Aggiornato il 4 Maggio 2025

Stefano Pioli sarebbe pronto a staccare un nuovo biglietto per l’Italia; le voci di un esonero dall’Al Nassr si moltiplicano e la Roma…

ESONERO PIOLI AL NASSR ROMA – Sui social, nel corso delle ultime ore, sta diventando virale un audio secondo cui un giornalista/tifoso dell’Al Nassr indica a Stefano Pioli di raggiungere l’aeroporto per ritornare ad allenare in Italia. Una provocazione nei confronti del tecnico non così distante dalla realtà, secondo le ultime indiscrezioni emerse. Malgrado un accordo molto oneroso e vincolante fino al 30 giugno 2027, l’esperienza araba dell’ex allenatore del Milan potrebbe concludersi con largo anticipo rispetto le premesse. La pur considerevole media di 2,08 punti a partita potrebbe non essere sufficiente per far sì che il Mister emiliano possa redimere la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League Asiatica. Troppo deludente per chi può disporre di un attacco formato da Cristiano Ronaldo e Jhon Duran, ma anche un assist per i club pronti ad affidare la propria panchina allo stesso Pioli. Tutti gli indizi portano a Roma, al momento.

Stefano Pioli, addio all’Al Nassr quasi scontato: la Roma in pole per il futuro del Mister

Claudio Ranieri, attuale tecnico dei giallorossi e futuro dirigente della società capitolina, poche settimane fa, aveva lasciato intendere che la nuova guida tecnica scelta dalla Lupa non avrebbe soddisfatto (almeno inizialmente) le aspettative della piazza – dal punto di vista ambientale – per ciò che concerne un’esperienza passata dello stesso allenatore. Tutto porta a pensare, dunque, che l’indiziato possa essere un ex Mister passato, sì, dalla capitale, ma sull’altra sponda del Tevere: alla Lazio. Stefano Pioli, ex biancoceleste, sarebbe dunque il principale candidato per la panchina della Roma secondo i bookmakers e stando a quanto riferito da calciomercato.com. La società giallorossa potrebbe attendere l’esonero o la risoluzione contrattuale prima di affondare il colpo e annunciare il nuovo pilota chiamato a far decollare verso nuove vittorie la squadra giallorossa. Quella provocazione nei confronti di Stefano Pioli in sala stampa potrebbe non essere così distante dall’effettiva realtà.