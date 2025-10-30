 Salta al contenuto

Pioli in bilico, la Fiorentina si gioca tutto col Lecce

Cristiano Abbruzzese
Fiorentina Pioli

Stefano Pioli, futuro appeso a un filo

Pioli is on fire, canta San Siro dopo il 3-0 di Calhanoglu sulla Fiorentina. Uno sfottò che riassume la crisi viola. Quattro punti in otto partite, nessuna vittoria: è la peggior partenza della storia del club nell’era dei tre punti. Ora la squadra si prepara alle sfide con Lecce e Genoa, decisive per il destino dell’allenatore.

La posizione della società viola

“Non era questa la partita decisiva”, ha detto Daniele Pradè dopo Inter-Fiorentina. Ma la linea è chiara: Stefano Pioli si giocherà tutto domenica al Franchi. Due gare per salvare la panchina e, forse, la stagione. Il club non vuole un esonero: il tecnico è legato da un contratto triennale da 3 milioni a stagione.

Lecce e Genoa, prove di salvezza

Contro l’Inter si è vista una squadra ancora disposta a seguire il proprio allenatore, ma la classifica parla chiaro. Se i risultati non arriveranno, la Fiorentina sarà costretta a cambiare.

Le alternative a Pioli

In caso di sconfitta con il Lecce, la società valuterà l’addio. Tra i possibili sostituti: Daniele De Rossi, molto stimato da Pradè; Paolo Vanoli, ben visto dalla piazza; e sullo sfondo Thiago Motta, legato alla Juventus. Intanto, al Viola Park, il gruppo prepara una partita che vale una stagione. Solo i tre punti possono salvare Pioli.

