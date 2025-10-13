Pio Esposito tra Nazionale e Inter: pronto il rinnovo fino al 2031

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Ottobre 2025

Esposito titolare in Nazionale

A soli 20 anni, Francesco Pio Esposito è pronto a vivere un momento cruciale della sua giovane carriera. Dopo il gol realizzato contro l’Estonia, l’attaccante dell’Inter si prepara a partire titolare con l’Italia a Udine nella sfida contro Israele, confermando una crescita che non passa inosservata.

La fiducia dell’Inter

Al rientro a Milano, il centravanti troverà un’Inter decisa a puntare forte su di lui. La società, guidata da Beppe Marotta, ha respinto in estate offerte importanti, tra cui lo scambio con l’Atalanta per Lookman, ribadendo la centralità di Esposito nel progetto tecnico. Non a caso, il contratto già valido fino al 2030 verrà presto adeguato con un aumento dell’ingaggio, che potrebbe salire a 2,5 milioni annui.

Un talento in vetrina

La crescita esponenziale di Esposito ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Tuttavia, l’Inter vuole blindarlo almeno fino al 2031, con un rinnovo che testimonierebbe la fiducia nelle sue potenzialità e il desiderio di renderlo un pilastro del futuro nerazzurro.

Prospettive per il futuro

Il cammino è appena iniziato, ma la sensazione è chiara: Pio Esposito ha tutto per affermarsi come protagonista sia con la maglia dell’Italia che con quella dell’Inter. Un talento che sta bruciando le tappe e che potrebbe presto diventare un punto fermo del calcio italiano.

