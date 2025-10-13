Pio Esposito tra Nazionale e Inter: pronto il rinnovo fino al 2031
Esposito titolare in Nazionale
A soli 20 anni, Francesco Pio Esposito è pronto a vivere un momento cruciale della sua giovane carriera. Dopo il gol realizzato contro l’Estonia, l’attaccante dell’Inter si prepara a partire titolare con l’Italia a Udine nella sfida contro Israele, confermando una crescita che non passa inosservata.
La fiducia dell’Inter
Al rientro a Milano, il centravanti troverà un’Inter decisa a puntare forte su di lui. La società, guidata da Beppe Marotta, ha respinto in estate offerte importanti, tra cui lo scambio con l’Atalanta per Lookman, ribadendo la centralità di Esposito nel progetto tecnico. Non a caso, il contratto già valido fino al 2030 verrà presto adeguato con un aumento dell’ingaggio, che potrebbe salire a 2,5 milioni annui.
Un talento in vetrina
La crescita esponenziale di Esposito ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Tuttavia, l’Inter vuole blindarlo almeno fino al 2031, con un rinnovo che testimonierebbe la fiducia nelle sue potenzialità e il desiderio di renderlo un pilastro del futuro nerazzurro.
Prospettive per il futuro
Il cammino è appena iniziato, ma la sensazione è chiara: Pio Esposito ha tutto per affermarsi come protagonista sia con la maglia dell’Italia che con quella dell’Inter. Un talento che sta bruciando le tappe e che potrebbe presto diventare un punto fermo del calcio italiano.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo