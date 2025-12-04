Pio Esposito firma un record unico: Inter celebra il suo nuovo leader

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 4 Dicembre 2025

Il record che consacra Pio Esposito

Il percorso di Pio Esposito nella nuova stagione ha già preso una direzione precisa. Il giovane attaccante dell’Inter si sta affermando con una naturalezza che sorprende solo chi non ne aveva intuito il potenziale. Il gol segnato contro il Venezia ha fissato un traguardo che nessun altro calciatore nerazzurro aveva mai raggiunto nella stagione 2025-2026.

Secondo i dati Opta, Pio Esposito è infatti il primo giocatore dell’Inter ad andare a segno in tutte e quattro le competizioni. Ha aperto il suo cammino al Mondiale per Club, poi ha colpito in Serie A, in Champions League e infine in Coppa Italia. Un percorso netto che parla di determinazione, prontezza mentale e capacità di incidere nei momenti chiave.

La crescita del nuovo simbolo nerazzurro

Ciò che significa veramente è che il progetto dell’Inter trova in Pio Esposito uno dei suoi punti cardine. La squadra lo sostiene, lo protegge e ne riconosce l’impatto tecnico. Il ragazzo risponde con prestazioni mature, un repertorio sempre più completo e una continuità che sta facendo felici i fantallenatori.

La società nerazzurra vede in lui una risorsa centrale per l’annata in corso e per il futuro. La stagione è lunga, ma il messaggio è chiaro: Pio Esposito non è più solo una promessa. È un riferimento che sta riscrivendo i confini del suo ruolo e che l’Inter intende valorizzare fino in fondo.

