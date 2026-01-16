Pio Esposito decisivo: l’Inter lo blinda e prepara il rinnovo

Gol pesante e leadership precoce

Francesco Pio Esposito si è preso l’Inter sulle spalle nel momento chiave. La rete contro il Lecce ha risolto una gara complicata e ha permesso ai nerazzurri di allungare in vetta alla Serie A, confermando il peso specifico di un attaccante che, a soli vent’anni, gioca già con personalità da veterano. I numeri raccontano una crescita costante: 2 gol e 3 assist in campionato, a cui si aggiungono le marcature in Coppa Italia e Champions League, oltre al contributo con la Nazionale.

Interesse dall’estero, ma l’Inter fa muro

Le prestazioni di Pio Esposito non sono passate inosservate. Dopo i sondaggi estivi del Napoli, diversi club stranieri hanno iniziato a seguirlo con attenzione, soprattutto dalla Premier League. A San Siro non sono mancati osservatori inglesi, segnale chiaro di un profilo ormai entrato nel radar europeo. La posizione dell’Inter però è netta: il giocatore è considerato incedibile e la valutazione interna supera ampiamente i 35 milioni indicati da Transfermarkt.

Rinnovo fino al 2031 e aumento dell’ingaggio

La risposta del club nerazzurro passa dal futuro. Secondo Tuttosport, sono già iniziati i dialoghi con l’agente Mario Giuffredi per un prolungamento fino al 2031. Sul tavolo anche un adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali poco più di un milione si potrebbe salire a 2,5 milioni a stagione, con bonus fino a quota 3.

Spazio nelle rotazioni di Chivu

Alle spalle della coppia Lautaro Martinez–Thuram, Cristian Chivu ha trovato in Pio Esposito un’alternativa affidabile. Gli infortuni di Bonny gli hanno aperto spazio e lui ha risposto con impegno e concretezza. L’Inter vede in lui molto più di una promessa: una certezza su cui costruire il domani.