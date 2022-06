PINAMONTI SALERNITANA MONZA – Reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli, Andrea Pinamonti è ora tornato all’Inter, club proprietario del suo cartellino. Il suo rientro a Milano sarà solo momentaneo, in quanto il giocatore non rientra nei piani di Inzaghi, a maggior ragione ora che i nerazzurri si preparano ad accogliere Lukaku e Dybala.

PINAMONTI UOMO MERCATO: SALERNITANA E MONZA ALLA FINESTRA

L’Inter dovrà quindi trovare una sistemazione per l’attaccante trentino. Su di lui, secondo Sky Sport, sarebbe forte l’interesse di Salernitana e Monza su tutte, entrambe in cerca di un attaccante. Il giocatore starebbe riflettendo sulla sua scelta, per questo ha chiesto tempo per meditare e prendere presto la decisione migliore per il suo futuro. Nell’ultima stagione, Pinamonti ha chiuso con 13 reti e 2 assist in 37 presenze.

