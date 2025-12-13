Pinamonti nel mirino di Milan, Lazio e della Premier: le ultime

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 13 Dicembre 2025 · Aggiornato il 13 Dicembre 2025

Andrea Pinamonti si sta prendendo la scena della nostra Serie A mettendo a segno già 4 reti nel nostro campionato, a pari di big come Castro, Thuram, Hojlund e del compagno di reparto Berardi. Tuttavia, le ottime prestazioni fornite dal classe ’99 hanno attirato l’attenzione di vari club italiani come Milan e Lazio, e non solo. Infatti, è stato registrato l’interesse anche di un club di Premier League, ossia il West Ham.

SASSUOLO, PINAMONTI PUÒ PARTIRE: MILAN, LAZIO E WEST HAM INTERESSATE

MILAN – I rossoneri sono alla ricerca di una prima punta di ruolo, dato che l’unico giocatore in rosa che sa fare quel ruolo, Santiago Gimenez, non dà garanzie né a livello tecnico, né a livello fisico. Max Allegri, dunque, ha richiesto rinforzi e il profilo di Pinamonti potrebbe proprio fare al caso di Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic.

LAZIO – Non è la prima volta che il nome dell’ex Empoli viene accostato ai biancocelesti, ma le lacune offensive della squadra di Sarri potrebbero favorire un possibile arrivo nella Capitale del 26enne. Dia non sta convincendo affatto, Noslin, seppur in grande forma come confermato dal gol vittoria messo a segno nel match di oggi, non è una prima punta di ruolo e Castellanos, dopo un infortunio di due mesi, deve ancora ritrovare la migliore condizione. Inoltre, il tema mercato potrebbe costringere la Lazio a vendere per evitare un nuovo blocco del mercato: cedere proprio l’argentino e prendere Pinamonti per sostituirlo, potrebbe essere un’operazione intelligente in tal senso.

WEST HAM – La squadra londinese sta passando un momento complicato soprattutto a causa dei pochi gol che arrivano dagli attaccanti. L’attaccante titolare, Niclas Füllkrug, sembra essere in uscita e portare Pinamonti in maglia Hammers sulle orme di Gianluca Scamacca, potrebbe essere diventare più di una semplice suggestione di mercato.

