Pinamonti, accordo tra Inter e Salernitana – Un nome caldissimo in questa sessione estiva di calciomercato, è stato sicuramente quello di Andrea Pinamonti, tornato all’ Inter dopo l’ottima stagione dello scorso anno tra le fila dell’ Empoli. Il giocatore è stato corteggiato da molte squadre di Serie A ma adesso, la Salernitana dell’ ambiziosissimo nuovo Presidente Iervolino, sembrerebbe averlo in pugno.

Pinamonti, accordo tra Inter e Salernitana – I granata infatti, come riportato da “Calciomercato.com“, avrebbero soddisfatto la richiesta nerazzurra di 20 milioni di Euro. Adesso, quindi, si attende “solo” la risposta del centravanti classe 1999 e, anche se la trattiva non si presenta come una delle più semplici, poichè l’ attaccante trentino dovrebbe trovarsi ancora una volta invischiato nella lotta salvezza, ci sono buone possibilità che il progetto dei campani possa convincerlo.

