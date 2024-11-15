Pietro Comuzzo, il “soldato” che guida la difesa della Fiorentina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2024 · Aggiornato il 15 Novembre 2024

Pietro Comuzzo, nato il 20 febbraio 2005 a San Daniele del Friuli, è un difensore centrale della fiorentina e della nazionale italiana. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel Tricesimo, per poi passare all’udinese e successivamente al Pordenone prima di arrivare al settore giovanile della Fiorentina nel 2018. Dopo una trafila che lo ha visto crescere e maturare, Comuzzo ha fatto il suo esordio in serie a con i Viola l’8 ottobre 2023, nella vittoria contro il napoli.

Il “Soldato” della Difesa Viola

Conosciuto come “Il Soldato” per la sua determinazione e la sua maturità in campo, Pietro Comuzzo è diventato una figura centrale nella difesa della Fiorentina. Sotto la guida di Raffaele Palladino, ha trovato la sua dimensione, relegando in panchina giocatori di esperienza come Martinez Quarta. La sua presenza in campo è caratterizzata da una costante attenzione alla qualità della difesa e una capacità di lettura del gioco che lo rendono un vero stopper alla vecchia maniera.

L’Influenza di Giorgio Chiellini

Comuzzo ha spesso citato Giorgio Chiellini come suo modello di riferimento. “Mi ispiro a Chiellini e alla sua leadership, sia dentro che fuori dal campo”, ha dichiarato in un’intervista. Questa influenza si riflette nella sua attenzione ai dettagli e nella dedizione al miglioramento continuo. Pietro Comuzzo ha anche espresso il desiderio di poter chiedere consigli al suo idolo, un segno della sua volontà di crescere ulteriormente.

Il Successo e la Nazionale Azzurra

Il talento di Comuzzo non è passato inosservato a Luciano Spalletti, che lo ha convocato in Nazionale per gli incontri di UEFA Nations League contro Belgio e Francia. Questa chiamata è stata una grande soddisfazione per il giovane difensore, che ha dichiarato: “Da bambino, quando inizi a giocare a calcio e sogni la nazionale, aspiri a essere come quei campioni e a raggiungere Coverciano”. La sua convocazione in Nazionale maggiore a soli 19 anni è stata una sorpresa per molti, ma le statistiche parlano chiaro della sua importanza per la Fiorentina.

Sogni e Obiettivi Futuri

Pietro Comuzzo ha sogni ambiziosi per il futuro. A livello di club, vorrebbe vincere la champions league. A livello internazionale, il suo sogno è giocare un Mondiale con l’Italia e magari anche vincerlo. “Se bisogna sognare, bisogna farlo puntando più in alto possibile”, ha detto Comuzzo, dimostrando la sua determinazione e il suo spirito competitivo.

Conclusione

Pietro Comuzzo è un giovane difensore che sta facendo notizia nel calcio italiano. Con la sua dedizione, il suo talento e la sua ambizione, è destinato a diventare una figura chiave sia per la Fiorentina che per la Nazionale italiana. Il suo percorso è solo all’inizio, ma il futuro sembra promettente per questo “Soldato” della difesa viola.