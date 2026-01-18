Pervis Estupinan, futuro al Milan già in bilico: tra gennaio e giugno..

Il laterale ecuadoriano del Milan, Pervis Estupinan, non avrebbe convinto Massimiliano Allegri: il futuro si decide tra gennaio e giugno

ESTUPINAN FUTURO MILAN GENNAIO GIUGNO – Un rosso ha stravolto il confortante rendimento di inizio stagione. La linea verde sposata da Massimiliano Allegri per il versante sinistro del Milan, poi, con la definitiva ascesa di Davide Bartesaghi, potrebbe anche rimescolarne le carte per il futuro già nel corso della sessione invernale di gennaio. Al massimo, a giugno, in relazione alle ultime indiscrezioni di mercato che circolano intorno al nome di Pervis Estupinan.

L’espulsione contro il Napoli e la prestazione di Parma: Estupinan scala nelle gerarchie di Allegri

Dall’espulsione rimediata contro il Napoli, lo scorso 28 settembre, la seguente squalifica e qualche acciacco fisico di troppo hanno posto i primi ostacoli sull’esperienza del laterale mancino a Milanello. Dopo la prova incolore contro la Cremonese, alla primissima giornata di Serie A, l’ecuadoriano aveva fornito qualche prestazione certamente lontana dagli standard del miglior Theo Hernandez, ma comunque positiva nelle due fasi.

Estupinan, il Milan valuta già la cessione: complicato a gennaio, mentre a giugno…

Da quel momento, però, tutto è diventato molto più complicato. Le prestazioni di Bartesaghi e gli errori da matita blu di Parma dell’ex Brighton, troppo leggero e superficiale nell’intervento che ha condotto i ducali a riaprire un match finito con il risultato di 2-2, hanno ulteriormente condizionato la titolarità del classe 1998. A Firenze, con Bartesaghi braccetto sinistro, Estupinan non è riuscito a sovvertire le gerarchie sul lato sinistro giocando una partita preoccupante anche dal punto di vista mentale, con errori in serie in fase di palleggio e fraseggio – peculiarità tecniche che avevano convinto il Diavolo a sborsare 18 milioni di euro più 2 di bonus per rilevarne le prestazioni.

L’inversione a U nelle prestazioni dell’ex Villarreal potrebbero rimetterne in discussione la cessione già nella sessione invernale, anche se appare nettamente più complicato incassare quanto speso per il cartellino del calciatore solamente sei mesi fa. Per giugno, però, il futuro di Pervis Estupinan appare già in bilico: il percorso a Milano potrebbe già considerarsi concluso.